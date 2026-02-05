Вынесен приговор обвиняемым в военных преступлениях 15 гражданам Армении - ОБОБЩЕНИЕ

В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи огласили приговор.

Как сообщает Report, решением суда один из бывших главарей сепаратистского режима в Карабахе Араик Арутюнян, "министр обороны" Левон Мнацаканян, "председатель парламента" Давид Ишханян, "министр иностранных дел" Давид Бабаян, генерал-майор вооруженных сил Армении Давид Манукян приговорены к пожизненному заключению.

Экс-главари сепаратисткого режима в Карабахе Аркадий Гукасян и Бако Саакян лишены свободы сроком на 20 лет.

Мадат Бабаян, признавший свое участие в геноциде в Ходжалы в составе вооруженных сил Армении, добровольно присоединившийся к вооруженным формированиям сепаратистского режима в Карабахе, лишен свободы на срок 19 лет.

Эти лица были привлечены к ответственности за преступления, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, и обвинения были подтверждены в ходе судебного следствия. Однако в связи с достижением ими 65-летнего возраста до вынесения окончательного приговора им не может быть назначено пожизненное лишение свободы в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Наряду с этим Меликсет Пашаян, проходивший службу в вооруженных силах Республики Армения, приговорен к 19 годам, "государственный министр" сепаратистского режима в Карабахе Гарик Мартиросян - к 18 годам, "член Совета безопасности" Давит Аллахвердян и член незаконных формирований Левон Балаян - к 16 годам, Василий Бегларян, Гурген Степанян, Эрик Казарян - к 15 годам лишения свободы каждый.

Они признаны виновными в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях в результате военной агрессии Армении, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил ведения войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и других многочисленных преступлениях.