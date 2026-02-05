Генпрокурор Азербайджана призвал к правовому регулированию применения ИИ

В органах прокуратуры Азербайджана с конца прошлого года начато применение технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный прокурор Камран Алиев на международном правовом форуме LEGIS в Баку.

По его словам, в частности, искусственный интеллект предлагает варианты распределения поступающих обращений по компетенции конкретных сотрудников. Кроме того, ведется работа по внедрению модели, способной выполнять вспомогательную функцию при расследовании уголовных дел, а также по использованию ИИ при ответах на обращения граждан, поступающие в органы прокуратуры, но под контролем сотрудников.

"В то же время необходимо открыто подчеркнуть, что искусственный интеллект не заменяет и не может заменить человека - это инструмент, помогающий юристу в принятии решений, делая их более объективными и эффективными", - отметил Алиев.

Генпрокурор подчеркнул, что наряду с положительными результатами внедрения ИИ следует учитывать и возможные риски. "Основная проблема заключается в отсутствии правового регулирования в этой сфере. Особенно дискуссионным остается вопрос ответственности: кто несет ее за ошибочное решение, рекомендацию или действие - производитель искусственного интеллекта или пользователь? Считаю, что для обеспечения этичного и ответственного применения ИИ необходимо сформировать четкую нормативно-правовую базу", - заявил он.