    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2025)

    Финансы
    • 29 октября, 2025
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,53%, до 1,9777 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,49%, до 2,1556 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9777

    100 российских рублей

    2,1556

    1 австралийский доллар

    1,1211

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0114

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1185

    1 чешская крона

    0,0813

    1 китайский юань

    0,2394

    1 датская крона

    0,2648

    1 грузинский лари

    0,6265

    1 гонконгский доллар

    0,2188

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2525

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1810

    1 швейцарский франк

    2,1404

    1 израильский шекель

    0,5222

    1 канадский доллар

    1,2192

    1 кувейтский динар

    5,5444

    100 казахстанских тенге

    0,3186

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5094

    1 молдавский лей

    0,1000

    1 норвежская крона

    0,1700

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6025

    1 польский злотый

    0,4672

    1 румынский лей

    0,3890

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3124

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3203

    1 Турецкая лира

    0,0405

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0405

    100 Японских йен

    1,1177

    1 Новозеландский доллар

    0,9825

    Золото

    6719,4115

    Серебро

    80,5918

    Платина

    2680,0245

    Палладий

    2371,8570
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2025)
    CBA currency exchange rates (29.10.2025)

