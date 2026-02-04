Пашинян назвал невероятным прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал невероятным достигнутый прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном.

Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, об этом армянский премьер заявил сегодня во время выступления на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство".

"На протяжении почти сорока лет вы никогда не увидели бы слова "мир", "Армения" и "Азербайджан" в одном ряду. А даже если бы они и прозвучали вместе, это означало бы нечто совершенно немыслимое. Именно поэтому то, что произошло в 2025 году и происходит сегодня, - по-настоящему невероятно. Однако эта церемония - не просто празднование мира. Это также подтверждение со стороны и Армении, и Азербайджана того, что страница конфликта перевернута", - сказал Пашинян.

Пашинян также выразил благодарность президентам ОАЭ шейху Мухаммеду бин Заиду Аль Нахайяну и США Дональду Трампу.

"Выражаю признательность президенту Трампу, чья личная вовлеченность и преданность идеалам мира стали ключевым фактором заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Надеюсь, что мы сможем присутствовать на церемонии вручения ему заслуженной Нобелевской премии мира. Позвольте также выразить мою особую благодарность и глубокое уважение президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бин Заиду Аль Нахайяну", - отметил он.