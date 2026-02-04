Ильхам Алиев: Сегодня ОАЭ являются примером для многих стран

Сегодня Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются для многих стран примером того, как страна должна меняться.

Как передает корреспондент Report из Абу-Даби, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения "Премии Заида за человеческое братство".

Президент отметил, что "Премия Заида за человеческое братство" носит имя основателя ОАЭ - покойного шейха Заида:

"Прежде всего, я выражаю благодарность жюри за эту премию. Получить эту премию - большая честь для меня. Эта премия носит имя основателя ОАЭ - покойного шейха Заида. Он был великим лидером. Его деятельность превратила ОАЭ в одно из самых благополучных и успешных государств. Мой дорогой брат шейх Мохаммад - продолжатель пути своего отца, и развитие, прогресс, модернизация продолжаются. Сегодня ОАЭ являются для многих стран примером того, как должна меняться страна, как должно развиваться общество, как следует идти к гармонии и одновременно смотреть в будущее, оставаясь верными своим историческим корням".