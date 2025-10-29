CBA currency exchange rates (29.10.2025)
- 29 October, 2025
- 09:36
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.53% to 1.9777 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.49% to 2.1556 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9777
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1556
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1211
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5594
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0114
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1185
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0813
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2394
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2648
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6265
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2188
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0193
|
1 GBP (British pound)
|
2.2525
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1810
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1404
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5222
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2192
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5444
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3186
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4663
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5094
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1000
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1700
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0142
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6025
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4672
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3890
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0169
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3124
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4533
|
1 SDR (IMF)
|
2.3203
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0405
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0405
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.1177
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9825
|
Gold (1 ounce)
|
6,719.4115
|
Silver (1 ounce)
|
80.5918
|
Platinum (1 ounce)
|
2,680.0245
|
Palladium (1 ounce)
|
2,371.8570