CBA currency exchange rates (29.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.53% to 1.9777 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.49% to 2.1556 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9777

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1556

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1211

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0114

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1185

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0813

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2394

    1 DKK (Danish krone)

    0.2648

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6265

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2188

    1 INR (Indian rupee)

    0.0193

    1 GBP (British pound)

    2.2525

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1810

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1404

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5222

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2192

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5444

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3186

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5094

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1000

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1700

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0142

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6025

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4672

    1 RON (Romanian leu)

    0.3890

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3124

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3203

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0405

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0405

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1177

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9825

    Gold (1 ounce)

    6,719.4115

    Silver (1 ounce)

    80.5918

    Platinum (1 ounce)

    2,680.0245

    Palladium (1 ounce)

    2,371.8570
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2025)

