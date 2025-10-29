İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2025)

    Maliyyə
    • 29 oktyabr, 2025
    • 09:01
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,53 % azalaraq 1,9777 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,49 % artaraq 2,1556 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9777

    100 Rusiya rublu

    2,1556

    1 Avstraliya dolları

    1,1211

    1 Belarus rublu

    0,5594

    1 Bolqarıstan levi

    1,0114

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1185

    1 Çexiya kronu

    0,0813

    1 Çin yuanı

    0,2394

    1 Danimarka kronu

    0,2648

    1 Gürcü larisi

    0,6265

    1 Honq Konq dolları

    0,2188

    1 Hindistan rupisi

    0,0193

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2525

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1810

    1 İsveçrə frankı

    2,1404

    1 İsrail şekeli

    0,5222

    1 Kanada dolları

    1,2192

    1 Küveyt dinarı

    5,5444

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3186

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5094

    1 Moldova leyi

    0,1000

    1 Norveç kronu

    0,1700

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6025

    1 Polşa zlotası

    0,4672

    1 Rumıniya leyi

    0,3890

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3124

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3203

    Türk lirəsi

    0,0405

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0405

    Yapon yeni

    1,1177

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9825

    Qızıl

    6719,4115

    Gümüş

    80,5918

    Platin

    2680,0245

    Palladium

    2371,8570
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.10.2025)
    CBA currency exchange rates (29.10.2025)

    Son xəbərlər

    09:46

    Minifutbol üzrə Azərbaycan çempionatında mövsümə start verilib

    Futbol
    09:42

    Ağdərədə beton qarışdıran maşın dərəyə aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    09:37

    Ramin Məmmədov Ordubadda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    09:36
    Foto

    "Azera Toxumçuluq" müəssisəsində daimi iş yerlərinin sayı 20-yə çatdırılacaq

    ASK
    09:32

    Türkiyədə altımərtəbəli bina uçub

    Region
    09:31

    Azərbaycan klubu ABŞ-dən olan basketbolçu transfer edib

    Komanda
    09:23

    MİDA güzəştli mənzillərin növbəti satışını elan edib, qiymətləri açıqlayıb

    Maliyyə
    09:23

    "Araz-Naxçıvan" UEFA Çempionlar Liqasında ilk matçını keçirəcək

    Futbol
    09:20
    Foto

    Sabirabad Sənaye Məhəlləsində istehsal olunan gübrə ixrac ediləcək

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti