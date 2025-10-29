Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.10.2025)
- 29 oktyabr, 2025
- 09:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,53 % azalaraq 1,9777 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,49 % artaraq 2,1556 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9777
|
100 Rusiya rublu
|
2,1556
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1211
|
1 Belarus rublu
|
0,5594
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0114
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1185
|
1 Çexiya kronu
|
0,0813
|
1 Çin yuanı
|
0,2394
|
1 Danimarka kronu
|
0,2648
|
1 Gürcü larisi
|
0,6265
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2188
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0193
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2525
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1810
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1404
|
1 İsrail şekeli
|
0,5222
|
1 Kanada dolları
|
1,2192
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5444
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3186
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5094
|
1 Moldova leyi
|
0,1000
|
1 Norveç kronu
|
0,1700
|
100 Özbək somu
|
0,0142
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6025
|
1 Polşa zlotası
|
0,4672
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3890
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0169
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3124
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3203
|
Türk lirəsi
|
0,0405
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0405
|
Yapon yeni
|
1,1177
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9825
|
Qızıl
|
6719,4115
|
Gümüş
|
80,5918
|
Platin
|
2680,0245
|
Palladium
|
2371,8570