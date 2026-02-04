Грузия переходит на 11-летнее общее образование

Парламент Грузии обсудил и принял в III чтении изменения в закон "Об общем образовании".

Как сообщает грузинское бюро Report, 85 человек проголосовали "за", и 10 - "против".

Согласно принятым изменениям, срок полного общего образования устанавливается на уровне не менее 11 лет и не более 12 лет.

Этапы образования делятся на начальную (6 лет), основную (3 года) и среднюю (2 года + добровольный 1 год) ступени. Возрастной предел для начального образования определен на уровне 6 лет.

Кроме того, подготовка, печать и бесплатная доставка учебников для общеобразовательных учреждений будет осуществляться Министерством образования, науки и молодежи Грузии.

Согласно изменениям, для учащихся начальных классов школьная форма будет обязательной, образец которой будет утверждаться министерством. В то же время будут определены общие правила для использования учащимися в государственных школах средств электронной связи, включая мобильные телефоны.