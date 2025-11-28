Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2025)
- 28 ноября, 2025
- 09:16
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9700 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,7%, до 2,1803 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9700
|
100 российских рублей
|
2,1803
|
1 австралийский доллар
|
1,1105
|
1 белорусский рубль
|
0,5745
|
1 болгарский лев
|
1,0072
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1160
|
1 чешская крона
|
0,0815
|
1 китайский юань
|
0,2403
|
1 датская крона
|
0,2638
|
1 грузинский лари
|
0,6294
|
1 гонконгский доллар
|
0,2184
|
1 индийская рупия
|
0,0190
|
1 британский фунт
|
2,2506
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1793
|
1 швейцарский франк
|
2,1122
|
1 израильский шекель
|
0,5206
|
1 канадский доллар
|
1,2112
|
1 кувейтский динар
|
5,5376
|
100 казахстанских тенге
|
0,3293
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5163
|
1 молдавский лей
|
0,1007
|
1 норвежская крона
|
0,1673
|
100 узбекских сомов
|
0,0143
|
100 пакистанских рупий
|
0,6046
|
1 польский злотый
|
0,4658
|
1 румынский лей
|
0,3871
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3116
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3096
|
1 Турецкая лира
|
0,0400
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0402
|
100 Японских йен
|
1,0881
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9721
|
Золото
|
7120,6710
|
Серебро
|
91,3351
|
Платина
|
2793,2360
|
Палладий
|
2405,6700