    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2025)

    Финансы
    • 28 ноября, 2025
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,1%, до 1,9700 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,7%, до 2,1803 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9700

    100 российских рублей

    2,1803

    1 австралийский доллар

    1,1105

    1 белорусский рубль

    0,5745

    1 болгарский лев

    1,0072

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1160

    1 чешская крона

    0,0815

    1 китайский юань

    0,2403

    1 датская крона

    0,2638

    1 грузинский лари

    0,6294

    1 гонконгский доллар

    0,2184

    1 индийская рупия

    0,0190

    1 британский фунт

    2,2506

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1793

    1 швейцарский франк

    2,1122

    1 израильский шекель

    0,5206

    1 канадский доллар

    1,2112

    1 кувейтский динар

    5,5376

    100 казахстанских тенге

    0,3293

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5163

    1 молдавский лей

    0,1007

    1 норвежская крона

    0,1673

    100 узбекских сомов

    0,0143

    100 пакистанских рупий

    0,6046

    1 польский злотый

    0,4658

    1 румынский лей

    0,3871

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3116

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3096

    1 Турецкая лира

    0,0400

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0402

    100 Японских йен

    1,0881

    1 Новозеландский доллар

    0,9721

    Золото

    7120,6710

    Серебро

    91,3351

    Платина

    2793,2360

    Палладий

    2405,6700
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.11.2025)

