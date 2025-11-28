İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.11.2025)

    Maliyyə
    • 28 noyabr, 2025
    • 09:05
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.11.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9700 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1803 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9700

    100 Rusiya rublu

    2,1803

    1 Avstraliya dolları

    1,1105

    1 Belarus rublu

    0,5745

    1 Bolqarıstan levi

    1,0072

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1160

    1 Çexiya kronu

    0,0815

    1 Çin yuanı

    0,2403

    1 Danimarka kronu

    0,2638

    1 Gürcü larisi

    0,6294

    1 Honq Konq dolları

    0,2184

    1 Hindistan rupisi

    0,0190

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2506

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1793

    1 İsveçrə frankı

    2,1122

    1 İsrail şekeli

    0,5206

    1 Kanada dolları

    1,2112

    1 Küveyt dinarı

    5,5376

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3293

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5163

    1 Moldova leyi

    0,1007

    1 Norveç kronu

    0,1673

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6046

    1 Polşa zlotası

    0,4658

    1 Rumıniya leyi

    0,3871

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3116

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3096

    Türk lirəsi

    0,0400

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0402

    Yapon yeni

    1,0881

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9721

    Qızıl

    7120,6710

    Gümüş

    91,3351

    Platin

    2793,2360

    Palladium

    2405,6700
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2025)

