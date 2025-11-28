Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.11.2025)
- 28 noyabr, 2025
- 09:05
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % azalaraq 1,9700 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % artaraq 2,1803 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9700
|
100 Rusiya rublu
|
2,1803
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1105
|
1 Belarus rublu
|
0,5745
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0072
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1160
|
1 Çexiya kronu
|
0,0815
|
1 Çin yuanı
|
0,2403
|
1 Danimarka kronu
|
0,2638
|
1 Gürcü larisi
|
0,6294
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2184
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0190
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2506
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1793
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1122
|
1 İsrail şekeli
|
0,5206
|
1 Kanada dolları
|
1,2112
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5376
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3293
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5163
|
1 Moldova leyi
|
0,1007
|
1 Norveç kronu
|
0,1673
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6046
|
1 Polşa zlotası
|
0,4658
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3871
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3116
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3096
|
Türk lirəsi
|
0,0400
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0402
|
Yapon yeni
|
1,0881
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9721
|
Qızıl
|
7120,6710
|
Gümüş
|
91,3351
|
Platin
|
2793,2360
|
Palladium
|
2405,6700