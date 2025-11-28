Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States

    CBA currency exchange rates (28.11.2025)

    Finance
    • 28 November, 2025
    • 09:47
    CBA currency exchange rates (28.11.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.1% to 1.9700 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.7% to 2.1803 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9700

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1803

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1105

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5745

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0072

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1160

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0815

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2403

    1 DKK (Danish krone)

    0.2638

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6294

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2184

    1 INR (Indian rupee)

    0.0190

    1 GBP (British pound)

    2.2506

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1793

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1122

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5206

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2112

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5376

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3293

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5163

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1007

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1673

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0143

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6046

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4658

    1 RON (Romanian leu)

    0.3871

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3116

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3096

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0400

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0402

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0881

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9721

    Gold (1 ounce)

    7,120.6710

    Silver (1 ounce)

    91.3351

    Platinum (1 ounce)

    2,793.2360

    Palladium (1 ounce)

    2,405.6700
    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.11.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (28.11.2025)

    Latest News

    10:13

    Brent crude rises to $63.58 per barrel

    Energy
    09:59

    Hungarian PM Orban to meet Putin in Moscow for Ukraine talks

    Other countries
    09:58

    Azeri Light crude rises to $66.05 per barrel

    Energy
    09:47

    CBA currency exchange rates (28.11.2025)

    Finance
    09:34

    Two legends Barcelona considering to replace Hansi Flick

    Football
    09:23

    Family of National Guard shooting suspect might be deported from US

    Other countries
    09:12

    Excavation in Greece reveals archaic-era elite burial of "Lady with Inverted Crown"

    Other countries
    09:10

    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (28.11.2025)

    Finance
    08:48

    N. Korean hacking group Lazarus suspected behind recent crypto hacking

    Other countries
    All News Feed