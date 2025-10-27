Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    27 октября, 2025
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9763 маната, а курс 100 российских рублей - на 2,1%, до 2,1317 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9763

    100 российских рублей

    2,1317

    1 австралийский доллар

    1,1105

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0110

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1185

    1 чешская крона

    0,0813

    1 китайский юань

    0,2390

    1 датская крона

    0,2646

    1 грузинский лари

    0,6267

    1 гонконгский доллар

    0,2188

    1 индийская рупия

    0,0193

    1 британский фунт

    2,2638

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1811

    1 швейцарский франк

    2,1350

    1 израильский шекель

    0,5186

    1 канадский доллар

    1,2151

    1 кувейтский динар

    5,5437

    100 казахстанских тенге

    0,3161

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5068

    1 молдавский лей

    0,1002

    1 норвежская крона

    0,1698

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6007

    1 польский злотый

    0,4654

    1 румынский лей

    0,3889

    1 сербский динар

    0,0169

    1 сингапурский доллар

    1,3097

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3155

    1 Турецкая лира

    0,0405

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,1101

    1 Новозеландский доллар

    0,9786

    Золото

    6918,8470

    Серебро

    81,5963

    Платина

    2735,4955

    Палладий

    2429,6060
