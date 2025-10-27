Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2025)
- 27 октября, 2025
- 09:19
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,2%, до 1,9763 маната, а курс 100 российских рублей - на 2,1%, до 2,1317 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9763
|
100 российских рублей
|
2,1317
|
1 австралийский доллар
|
1,1105
|
1 белорусский рубль
|
0,5594
|
1 болгарский лев
|
1,0110
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1185
|
1 чешская крона
|
0,0813
|
1 китайский юань
|
0,2390
|
1 датская крона
|
0,2646
|
1 грузинский лари
|
0,6267
|
1 гонконгский доллар
|
0,2188
|
1 индийская рупия
|
0,0193
|
1 британский фунт
|
2,2638
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1811
|
1 швейцарский франк
|
2,1350
|
1 израильский шекель
|
0,5186
|
1 канадский доллар
|
1,2151
|
1 кувейтский динар
|
5,5437
|
100 казахстанских тенге
|
0,3161
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5068
|
1 молдавский лей
|
0,1002
|
1 норвежская крона
|
0,1698
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6007
|
1 польский злотый
|
0,4654
|
1 румынский лей
|
0,3889
|
1 сербский динар
|
0,0169
|
1 сингапурский доллар
|
1,3097
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3155
|
1 Турецкая лира
|
0,0405
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0404
|
100 Японских йен
|
1,1101
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9786
|
Золото
|
6918,8470
|
Серебро
|
81,5963
|
Платина
|
2735,4955
|
Палладий
|
2429,6060