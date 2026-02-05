Премьер Польши находится с визитом в Киеве
- 05 февраля, 2026
- 11:24
Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев.
Как передает Report, об этом сообщила канцелярия правительства Польши.
Программа визита не уточняется.
Ранее Туск сообщал, что посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.
