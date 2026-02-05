Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    • 05 февраля, 2026
    Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с визитом в Киев.

    Как передает Report, об этом сообщила канцелярия правительства Польши.

    Программа визита не уточняется.

    Ранее Туск сообщал, что посетит Украину по приглашению президента Владимира Зеленского.

    Polşa Baş naziri Kiyevdə səfərdədir
    Polish PM arrives in Ukraine for visit
