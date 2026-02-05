İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Polşa Baş naziri Kiyevdə səfərdədir

    Polşa Baş naziri Kiyevdə səfərdədir

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 11:30
    Polşa Baş naziri Kiyevdə səfərdədir

    Polşanın Baş naziri Donald Tusk Kiyevə səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa hökumətinin dəftərxanası məlumat yayıb.

    Səfərin proqramı dəqiqləşdirilməyib.

    Daha əvvəl, D.Tusk Prezident Volodimir Zelenskinin dəvəti ilə Ukraynaya səfər edəcəyini bildirmişdi.

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве
    Polish PM arrives in Ukraine for visit

