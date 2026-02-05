Polşa Baş naziri Kiyevdə səfərdədir
Region
- 05 fevral, 2026
- 11:30
Polşanın Baş naziri Donald Tusk Kiyevə səfər edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa hökumətinin dəftərxanası məlumat yayıb.
Səfərin proqramı dəqiqləşdirilməyib.
Daha əvvəl, D.Tusk Prezident Volodimir Zelenskinin dəvəti ilə Ukraynaya səfər edəcəyini bildirmişdi.
