İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycanda 2025-ci ildə meşəbərpa tədbirlərinin həcmi 1,8 % azalıb

    Ekologiya
    • 26 fevral, 2026
    • 12:48
    Azərbaycanda 2025-ci ildə meşəbərpa tədbirlərinin həcmi 1,8 % azalıb

    Azərbaycanda 2025-ci il ərzində əvvəlki ilin göstəricilərlə müqayisədə 7381,3 hektar sahə, başqa sözlə 1,8 % az meşə fondu ərazilərində meşəbərpa işləri reallaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

    Açıqlamada qeyd edilib ki, 682,4 hektar ərazidə meşə əkinləri, 502,6 hektar ərazidə isə meşə səpinləri icra olunub. Bundan əlavə, 2 hektar sahədə meşə-bağlar salınıb, 8,3 hektar ərazidə sürətlə böyüyən ağac növlərindən ibarət sənaye təyinatlı plantasiyalar yaradılıb, habelə 6186 hektar sahədə təbii bərpanın dəstəklənməsi istiqamətində müvafiq tədbirlər görülüb. Ümumilikdə isə xidmət göstərilmiş meşə əkinlərinin, səpinlərinin və meşə-bağlarının ümumi sahəsi 17249,4 hektara çatıb.

    Eyni zamanda, toxmacar və cavan bitki şitillərinin yetişdirilməsi üçün 16,5 hektar əraziyə toxum səpilib, 2 hektar sahəyə isə 127 min ədəd çilik əkilib.

    Həmçinin, 2025-ci ildə meşə fondu ərazilərindən 105,5 ton meyvə, meşə-ağac və kol cinslərinin toxumları yığılıb ki, bu da əvvəlki ilin göstəricisindən 2,7 % azdır. Tədarük olunan toxumların 102,2 tonu meşə-ağac və kol növlərinin toxumlarının, 3,3 tonu isə meyvə ağacları toxumlarının payına düşüb.

    Dövlət Statistika Komitəsi meşə fondu meşəbərpa tədbirləri

    Son xəbərlər

    13:39

    Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    13:35

    Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirik

    Xarici siyasət
    13:33

    "Real" Kurtuanın yerinə İsveçrə millisinin qolkiperini gətirmək istəyir

    Futbol
    13:26

    Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    13:24

    Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaq

    Region
    13:20

    Türkiyəli alim: Xocalı qətliamı BMT-nin soyqırımı konvensiyasına tam uyğun gəlir

    Xarici siyasət
    13:17

    Ömer Bolat: "Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 500-dən çox tikinti layihəsini tamamlayıb"

    Biznes
    13:14

    Ömer Bolat: "Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə əməkdaşlığı strateji tərəfdaşlığın nümunəsidir"

    Biznes
    13:12

    "Nyukasl" arxa xətti gücləndirmək üçün Diomandeni hədəfə alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti