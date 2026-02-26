İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    "Sumqayıt"ın əməliyyat olunan futbolçusu mövsümün sonunadək meydana çıxa bilməyəcək

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 12:48
    Sumqayıtın əməliyyat olunan futbolçusu mövsümün sonunadək meydana çıxa bilməyəcək

    Misli Premyer Liqasının XXI turunda "Qəbələ" ilə matçda zədələnən "Sumqayıt"ın futbolçusu Roi Kehat əməliyyat olunub.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Cərrahi müdaxilə yarımmüdafiəçinin vətəni İsraildə baş tutub.

    Oyunçuya axill vətərinin dabana qədər tam yırtığı diaqnozu qoyulub. Roi Kehat təxminən 1 ay sonra fizioterapevt müşayiəti ilə mərhələli şəkildə reabilitasiya prosesinə start verəcək.

    O, ən azı mövsümün sonuna qədər komandaya kömək edə bilməyəcək.

    Roi Kehat Sumqayıt klubu əməliyyat İsrail Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    13:46

    Kriştianu Ronaldu İspaniya klubunun səhmlərinin 25 faizini alıb

    Futbol
    13:46

    Azərbaycanda ənənəvi kəhriz su təchizatı sistemlərinin bərpası layihəsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    13:39

    Minskdə Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsi yad edilib

    Xarici siyasət
    13:35

    Yuri Qusev: Xocalının günahsız qurbanlarının xatirəsini dərin kədərlə yad edirik

    Xarici siyasət
    13:33

    "Real" Kurtuanın yerinə İsveçrə millisinin qolkiperini gətirmək istəyir

    Futbol
    13:26

    Belçika Antverpen limanında hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirəcək

    Digər ölkələr
    13:24

    Məsud Pezeşkian: Xaməneinin nüvə silahı ilə bağlı fətvası pozulmayacaq

    Region
    13:20

    Türkiyəli alim: Xocalı qətliamı BMT-nin soyqırımı konvensiyasına tam uyğun gəlir

    Xarici siyasət
    13:17

    Ömer Bolat: "Türkiyə şirkətləri Azərbaycanda 500-dən çox tikinti layihəsini tamamlayıb"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti