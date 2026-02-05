CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

Ведущий международный онлайн-брокер CFI Financial Group, контролировавший 90% акций ЗАО "Инвестиционная компания CFI Financial", увеличил свою долю до 100%.

Как сообщает Report, для этого холдинг приобрел долю Ильгара Рустамбейли, который ранее контролировал 10% акций инвестиционной компании.

Напомним, что "Инвестиционная компания CFI Financial" создана в 2024 году на базе ЗАО "Инвестиционная компания Azfinance", действующего с 2014 года. Ее уставный капитал составляет 4,55 млн манатов.