CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане
Финансы
- 05 февраля, 2026
- 11:23
Ведущий международный онлайн-брокер CFI Financial Group, контролировавший 90% акций ЗАО "Инвестиционная компания CFI Financial", увеличил свою долю до 100%.
Как сообщает Report, для этого холдинг приобрел долю Ильгара Рустамбейли, который ранее контролировал 10% акций инвестиционной компании.
Напомним, что "Инвестиционная компания CFI Financial" создана в 2024 году на базе ЗАО "Инвестиционная компания Azfinance", действующего с 2014 года. Ее уставный капитал составляет 4,55 млн манатов.
