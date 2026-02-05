Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    • 05 февраля, 2026
    • 11:23
    CFI Financial Group стал единственным владельцем дочки в Азербайджане

    Ведущий международный онлайн-брокер CFI Financial Group, контролировавший 90% акций ЗАО "Инвестиционная компания CFI Financial", увеличил свою долю до 100%.

    Как сообщает Report, для этого холдинг приобрел долю Ильгара Рустамбейли, который ранее контролировал 10% акций инвестиционной компании.

    Напомним, что "Инвестиционная компания CFI Financial" создана в 2024 году на базе ЗАО "Инвестиционная компания Azfinance", действующего с 2014 года. Ее уставный капитал составляет 4,55 млн манатов.

    CFI Financial Group онлайн-брокер акции
    "CFI Financial Group" Azərbaycandakı törəməsinə tam sahib olub
