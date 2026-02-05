İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    "CFI Financial Group" Azərbaycandakı törəməsinə tam sahib olub

    Maliyyə
    05 fevral, 2026
    • 10:52
    CFI Financial Group Azərbaycandakı törəməsinə tam sahib olub

    "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin səhmlərinin 90 %-nə nəzarət edən dünyanın aparıcı onlayn ticarət brokeri - "CFI Financial Group" payını 100 %-ə çatdırıb.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, holdinq bunun üçün investisiya şirkətinin səhmlərinin 10 %-nə nəzarət edən İlqar Rüstəmbəylinin payını alıb.

    Xatırladaq ki, "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" 2014-cü ildən fəaliyyət göstərən "Azfinance İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin bazasında 2024-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 4,55 milyon manatdır.

