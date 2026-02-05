"CFI Financial Group" Azərbaycandakı törəməsinə tam sahib olub
Maliyyə
- 05 fevral, 2026
- 10:52
"CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin səhmlərinin 90 %-nə nəzarət edən dünyanın aparıcı onlayn ticarət brokeri - "CFI Financial Group" payını 100 %-ə çatdırıb.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, holdinq bunun üçün investisiya şirkətinin səhmlərinin 10 %-nə nəzarət edən İlqar Rüstəmbəylinin payını alıb.
Xatırladaq ki, "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" 2014-cü ildən fəaliyyət göstərən "Azfinance İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin bazasında 2024-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 4,55 milyon manatdır.
