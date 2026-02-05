Председатель Верховного суда: Доверие к правосудию — основа инвестиционной среды

В Азербайджане в последние годы наблюдается укрепление доверия к судебной власти.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда Азербайджана Инам Керимов на международном правовом форуме LEGIS в Баку.

По его словам, в современных условиях сильная экономика формируется не только за счет инвестиций и предпринимательской инициативы, но и благодаря надежной, гибкой и предсказуемой правовой системе.

"Для предпринимателя одним из ключевых вопросов является уверенность в том, что в случае спора он сможет рассчитывать на справедливую, прозрачную и оперативную судебную защиту. Именно это доверие является одним из главных столпов инвестиционной среды. В центре проводимых в Азербайджане судебно-правовых реформ стоит именно эта цель. Создание специализированных коммерческих судов позволило обеспечить более профессиональное рассмотрение коммерческих споров, сформировать единый подход в судебной практике и усилить правовую обоснованность решений", - отметил он.

Керимов подчеркнул, что анализ показывает ежегодный рост числа споров, находящихся в производстве коммерческих судов. "С одной стороны, это свидетельствует об экономической активности, с другой - отражает доверие предпринимателей к суду и ожидание справедливых решений. Понятие сильного государства измеряется защитой прав граждан и предпринимателей. Вместе с тем в сфере административного судопроизводства сохраняется необходимость реформ нового этапа, которые должны устранить возникающие на практике сложности и обеспечить адаптацию к современным вызовам", - добавил он.

Глава Верховного суда также отметил важную роль альтернативных механизмов разрешения споров в укреплении верховенства закона, доверия и прозрачности. "Мы надеемся, что развитие арбитражных институтов в стране будет способствовать более оперативному и эффективному разрешению коммерческих и гражданских споров. В этом направлении сотрудничество с судебной системой имеет особое значение, и мы готовы оказывать поддержку", - заявил Керимов.