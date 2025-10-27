CBA currency exchange rates (27.10.2025)

Ilham Aliyev Path to Victory
    Finance
    • 27 October, 2025
    • 09:33
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.2% to 1.9763 manats, and 100 Russian rubles increased by 2.1% to 2.1317 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9763

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1317

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1105

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0110

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1185

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0813

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2390

    1 DKK (Danish krone)

    0.2646

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6267

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2188

    1 INR (Indian rupee)

    0.0193

    1 GBP (British pound)

    2.2638

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1811

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1350

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5186

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2151

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5437

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3161

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5068

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1002

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1698

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6007

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4654

    1 RON (Romanian leu)

    0.3889

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0169

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3097

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3155

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0405

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0404

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1101

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9786

    Gold (1 ounce)

    6,918.8470

    Silver (1 ounce)

    81.5963

    Platinum (1 ounce)

    2,735.4955

    Palladium (1 ounce)

    2,429.6060
