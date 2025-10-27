Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2025)
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2025
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9763 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,1 % artaraq 2,1317 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9763
|
100 Rusiya rublu
|
2,1317
Son xəbərlər
09:07
Foto
Qəbələdə bədii gimnastiak üzrə "Grace of Nature" turniri keçirilibFərdi
09:00
"Report" İnformasiya Agentliyinin 11 yaşı tamam olurMedia
09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2025)Maliyyə
08:45
Silva: Malayziya BRİKS-ə qoşulmağa qərar verərsə, Braziliyanın dəstəyinə arxalana bilərDigər ölkələr
08:29
Video
Səngəçalda dağlıq ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilibHadisə
08:08
Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunurİnfrastruktur
07:42
Dominikanda qasırğa səbəbindən 1,2 milyondan çox sakin susuz qalıbDigər ölkələr
07:23
XX əsrin ən gözəl oğlanı vəfat edibİncəsənət
06:46