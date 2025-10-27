İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2025)

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2025
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,9763 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,1 % artaraq 2,1317 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9763

    100 Rusiya rublu

    2,1317
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri

