Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

Азербайджан в этом году запускает масштабные международные маркетинговые кампании для продвижения туристического потенциала страны.

Как сообщает Report, это отражено в маркетинговом плане на 2026 год Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана.

Согласно документу, для повышения глобальной узнаваемости туристического бренда Азербайджана рекламные ролики будут транслироваться на ведущих международных телеканалах, таких как CNN и Euronews, а также на региональных и национальных телеканалах. На рынках России и Турции планируется размещение наружной рекламы.

В цифровом направлении предусмотрены таргетированные кампании в социальных сетях и на онлайн-платформах, включая Meta (Facebook и Instagram), TikTok, LinkedIn и YouTube. Для китайского рынка будут задействованы Weibo, WeChat, Douyin и RED, для стран Персидского залива - Snapchat, для русскоязычной аудитории - Yandex и Telegram.

Кроме того, в сотрудничестве с Google, Expedia и рядом международных онлайн-платформ бронирования планируется проведение специальных тематических кампаний по направлениям гастрономического и свадебного туризма.

Азербайджан также расширит участие в крупнейших мировых туристических выставках и форумах, представив национальный стенд более чем на 20 мероприятиях, включая FITUR, ITB Berlin, Arabian Travel Market, ITB China, World Travel Market London и EMITT.

План охватит более 30 стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Также предусмотрены роуд-шоу, B2B-семинары, ознакомительные туры для иностранных туроператоров, представителей СМИ и инфлюенсеров, а также подготовка спонсорских материалов и видеорепортажей на международных платформах.