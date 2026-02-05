Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    • 05 февраля, 2026
    • 11:13
    Азербайджан в этом году запускает масштабные международные маркетинговые кампании для продвижения туристического потенциала страны.

    Как сообщает Report, это отражено в маркетинговом плане на 2026 год Государственного агентства по туризму и Бюро по туризму Азербайджана.

    Согласно документу, для повышения глобальной узнаваемости туристического бренда Азербайджана рекламные ролики будут транслироваться на ведущих международных телеканалах, таких как CNN и Euronews, а также на региональных и национальных телеканалах. На рынках России и Турции планируется размещение наружной рекламы.

    В цифровом направлении предусмотрены таргетированные кампании в социальных сетях и на онлайн-платформах, включая Meta (Facebook и Instagram), TikTok, LinkedIn и YouTube. Для китайского рынка будут задействованы Weibo, WeChat, Douyin и RED, для стран Персидского залива - Snapchat, для русскоязычной аудитории - Yandex и Telegram.

    Кроме того, в сотрудничестве с Google, Expedia и рядом международных онлайн-платформ бронирования планируется проведение специальных тематических кампаний по направлениям гастрономического и свадебного туризма.

    Азербайджан также расширит участие в крупнейших мировых туристических выставках и форумах, представив национальный стенд более чем на 20 мероприятиях, включая FITUR, ITB Berlin, Arabian Travel Market, ITB China, World Travel Market London и EMITT.

    План охватит более 30 стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Также предусмотрены роуд-шоу, B2B-семинары, ознакомительные туры для иностранных туроператоров, представителей СМИ и инфлюенсеров, а также подготовка спонсорских материалов и видеорепортажей на международных платформах.

