Azərbaycan 30-dan artıq ölkədə turizm imkanlarını təqdim edəcək
- 05 fevral, 2026
- 10:38
Azərbaycan bu il turizm sektorunun beynəlxalq tanıtımını gücləndirmək məqsədilə televiziya, rəqəmsal platformalar, beynəlxalq sərgilər və media əməkdaşlıqlarını əhatə edən genişmiqyaslı marketinq kampaniyalarına start verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu, Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun 2026-cı il üzrə Marketinq Fəaliyyət Planında əksini tapıb.
Sənədə əsasən, ölkənin turizm brendinin qlobal görünməsini artırmaq üçün CNN və "Euronews" kimi aparıcı beynəlxalq telekanallarda reklam çarxları yayımlanacaq, eləcə də regional və milli televiziyalarda tanıtım kampaniyaları həyata keçiriləcək. Rusiya və Türkiyə bazarlarında isə açıq məkan reklamları yerləşdiriləcək.
Rəqəmsal istiqamətdə "Meta" ("Facebook" və "Instagram"), "TikTok", "LinkedIn", "YouTube" və digər platformalarda hədəfli sosial media marketinqi aparılacaq. Çin bazarı üçün "Weibo", "WeChat", "Douyin" və RED, Körfəz ölkələri üçün "Snapchat", rusdilli auditoriya üçün isə "Yandex" və" Telegram" kimi kanallardan istifadə nəzərdə tutulur. Eyni zamanda "Google", "Expedia" və bir sıra beynəlxalq onlayn rezervasiya platformaları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində qastroturizm və toy turizmi kimi tematik istiqamətlər üzrə xüsusi kampaniyalar təşkil ediləcək.
Plan çərçivəsində Azərbaycan dünyanın aparıcı turizm sərgilərində də iştirakını genişləndirəcək, il ərzində 20-dən artıq qlobal turizm sərgi və forumunda milli stendlə təmsil olunacaq. Bunlara FITUR (Madrid), "ITB Berlin", "ATM Dubai", "ITB China", "WTM Riyadh", "London Snow Show", "EMITT İstanbul" və digər nüfuzlu tədbirlər daxildir.
Həmçinin müxtəlif bazarlarda yol şouları və B2B seminarlar keçiriləcək.
Plan üzrə tanıtım və əməkdaşlıq tədbirləri ümumilikdə 30-dan artıq ölkəni əhatə edəcək. Bunlara, Avstriya, İspaniya, İtaliya, Almaniya, Böyük Britaniya, Polşa, Macarıstan, İsveçrə, Çexiya, Rusiya, Belarus, Türkiyə, İsrail, Çin, Cənubi Koreya, Yaponiya, Hindistan, Pakistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Malayziya, İndoneziya, Sinqapur, Vyetnam, Səudiyyə Ərəbistanı, BƏƏ, Qətər, Küveyt, Bəhreyn və Oman daxildir.
Bundan başqa, xarici tur operatorları, media nümayəndələri və influenserlər üçün Azərbaycana tanışlıq səfərləri təşkil olunacaq, beynəlxalq media platformalarında sponsorlu materiallar, video reportajlar və rəqəmsal məzmunlar hazırlanacaq.
Məqsəd Azərbaycanın əsas və inkişaf edən bazarlarda turizm axınını artırmaq, ölkəni aparıcı qlobal səyahət istiqamətlərindən biri kimi mövqeləndirməkdir.