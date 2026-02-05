Qış Olimpiya Oyunları: Hokkey matçı virus səbəbindən təxirə salınıb
Komanda
- 05 fevral, 2026
- 16:59
İtaliyada keçirilən Qış Olimpiya Oyunlarında qadın hokkeyçilər arasında Finlandiya - Kanada matçı virus səbəbindən təxirə salınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yarışın təşkilat komitəsi məlumat yayıb.
Qərar Finlandiya millisinin heyətində norovirusun aşkarlanması ilə əlaqədar tibb mütəxəssisləri ilə məsləhətləşmələrdən sonra qəbul edilib.
Qarşılaşmanın fevralın 12-də keçirilməsi planlaşdırılıb.
Son xəbərlər
17:12
Foto
Azərbaycanın basketbol millilərinin seçmə mərhələdəki rəqibləri bəlli olubKomanda
17:12
ABŞ Ukraynaya hücum silahları təqdim edəcəkDigər ölkələr
17:11
Foto
Prezident İlham Əliyevin BƏƏ səfəri başa çatıbXarici siyasət
17:08
Sabah Mingəçevir və Bərdədə qaz olmayacaqEnergetika
17:04
Ali Radanın birinci vitse-spikeri: Zelenskinin korrupsiya qalmaqalına reaksiyası vacib idiDigər ölkələr
17:04
Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçibRegion
17:03
Qurban Qurbanov: "Neftçi" ilə oyunun təxirə salınmamasında problem görmürəm"Futbol
16:59
Qış Olimpiya Oyunları: Hokkey matçı virus səbəbindən təxirə salınıbKomanda
16:53