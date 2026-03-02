Ursula fon der Lyayen Kipr lideri ilə İran PUA-sının Akrotiri bazasına hücumunu müzakirə edib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 11:04
Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Kipr prezidenti Nikos Xristodulidis ilə İranın Akrotiri Britaniya hava bazasına zərbələrini müzakirə edib.
"Report"un məlumatına görə, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
"Mən prezident Nikos Xristodulidis ilə danışdım, o məni gecə yarısından qısa müddət sonra baş verən ayrıca insident barədə məlumatlandırdı, bu insidentin gedişində pilotsuz uçuş aparatı Akrotiridəki Britaniya bazasını hədəf almışdı. Kipr hədəf olmasa da, icazə verin aydın şəkildə bəyan edim: biz hər hansı təhdid qarşısında üzv dövlətlərimizi kollektiv, qətiyyətli və birmənalı şəkildə dəstəkləyirik", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
12:35
DYP-dən moped sürücülərinə müraciət: Martın 26-dan sürücülük vəsiqəsi tələb olunacaqDaxili siyasət
12:34
İrandan təxliyə olunan vətəndaş: Tehrandakı səfirliyimiz ölkədən çıxmağımıza kömək etdiDaxili siyasət
12:32
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:26
Yaxın Şərqdəki hadisələr fonunda qızılın qiyməti 3 %-ə yaxın artıbMaliyyə
12:24
Foto
Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşübSağlamlıq
12:24
Bilalhəbaşi Nəzərov: "Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi"Fərdi
12:19
Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcəkBiznes
12:12
Rusiya Federasiya Şurasının keçmiş üzvü Umar Cəbrayılov Moskvada intihar edibDigər ölkələr
12:08