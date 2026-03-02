İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ursula fon der Lyayen Kipr lideri ilə İran PUA-sının Akrotiri bazasına hücumunu müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 02 mart, 2026
    • 11:04
    Ursula fon der Lyayen Kipr lideri ilə İran PUA-sının Akrotiri bazasına hücumunu müzakirə edib

    Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Kipr prezidenti Nikos Xristodulidis ilə İranın Akrotiri Britaniya hava bazasına zərbələrini müzakirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, o bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    "Mən prezident Nikos Xristodulidis ilə danışdım, o məni gecə yarısından qısa müddət sonra baş verən ayrıca insident barədə məlumatlandırdı, bu insidentin gedişində pilotsuz uçuş aparatı Akrotiridəki Britaniya bazasını hədəf almışdı. Kipr hədəf olmasa da, icazə verin aydın şəkildə bəyan edim: biz hər hansı təhdid qarşısında üzv dövlətlərimizi kollektiv, qətiyyətli və birmənalı şəkildə dəstəkləyirik", - o qeyd edib.

    İrana hərbi zərbələr Kipr Ursula fon der Lyayen
    Фон дер Ляйен обсудила с президентом Кипра удар иранским БПЛА по британской авиабазе
    Von der Leyen, Cypriot president mull Iranian drone strike on British airbase

