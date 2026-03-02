Фон дер Ляйен обсудила с президентом Кипра удар иранским БПЛА по британской авиабазе
- 02 марта, 2026
- 10:59
Глава Еврокомисcии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Кипра Никосом Христодулидисом удары Ирана по британской авиабазе Акротири.
Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х.
"Я поговорила с президентом Никосом Христодулидисом, который проинформировал меня об отдельном инциденте, произошедшем вскоре после полуночи, в ходе которого беспилотный летательный аппарат нацелился на британскую базу в Акротири. Хотя Кипр не был целью, позвольте мне четко заявить: мы коллективно, твердо и недвусмысленно поддерживаем наши государства-члены перед лицом любой угрозы", - отметила она.
I talked with President @christodulides who briefed me on the single incident that occurred shortly after midnight involving an unmanned aerial vehicle targeting the British base in Akrotiri.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 2, 2026
While the Republic of Cyprus was not the target, let me be clear: we stand…