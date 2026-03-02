Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Фон дер Ляйен обсудила с президентом Кипра удар иранским БПЛА по британской авиабазе

    02 марта, 2026
    Глава Еврокомисcии Урсула фон дер Ляйен обсудила с президентом Кипра Никосом Христодулидисом удары Ирана по британской авиабазе Акротири.

    Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х.

    "Я поговорила с президентом Никосом Христодулидисом, который проинформировал меня об отдельном инциденте, произошедшем вскоре после полуночи, в ходе которого беспилотный летательный аппарат нацелился на британскую базу в Акротири. Хотя Кипр не был целью, позвольте мне четко заявить: мы коллективно, твердо и недвусмысленно поддерживаем наши государства-члены перед лицом любой угрозы", - отметила она.

