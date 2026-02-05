İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçib

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 17:04
    Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçib

    Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidə baş tutan danışıqlarının ikinci raundu konstruktiv keçib.

    "Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov danışıqların yekunlarına əsasən bildirib.

    "Danışıqlar həqiqətən də konstruktiv keçib. Keyfiyyətli təşkilatçılığa və vasitəçiliyə görə ABŞ və BƏƏ-yə minnətdaram", - o deyib.

    K.Budanov hələlik danışıqlarla bağlı əldə olunan digər təfərrüatları açıqlamayıb.

    Daha əvvəl Əbu-Dabidəki razılaşmalar çərçivəsində 157-nin 157-yə formulu ilə bu gün Rusiya və Ukrayna hərbi əsir mübadiləsi həyata keçiriblər.

    Rusiya Ukrayna ABŞ
    Буданов: Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби прошли конструктивно

    Son xəbərlər

    17:12
    Foto

    Azərbaycanın basketbol millilərinin seçmə mərhələdəki rəqibləri bəlli olub

    Komanda
    17:12

    ABŞ Ukraynaya hücum silahları təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    17:11
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin BƏƏ səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    17:08

    Sabah Mingəçevir və Bərdədə qaz olmayacaq

    Energetika
    17:04

    Ali Radanın birinci vitse-spikeri: Zelenskinin korrupsiya qalmaqalına reaksiyası vacib idi

    Digər ölkələr
    17:04

    Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçib

    Region
    17:03

    Qurban Qurbanov: "Neftçi" ilə oyunun təxirə salınmamasında problem görmürəm"

    Futbol
    16:59

    Qış Olimpiya Oyunları: Hokkey matçı virus səbəbindən təxirə salınıb

    Komanda
    16:53

    İsveç Ukraynanın enerji təchizatı üçün 110 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti