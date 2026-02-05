Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçib
Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidə baş tutan danışıqlarının ikinci raundu konstruktiv keçib.
"Report" Ukrayna KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kirill Budanov danışıqların yekunlarına əsasən bildirib.
"Danışıqlar həqiqətən də konstruktiv keçib. Keyfiyyətli təşkilatçılığa və vasitəçiliyə görə ABŞ və BƏƏ-yə minnətdaram", - o deyib.
K.Budanov hələlik danışıqlarla bağlı əldə olunan digər təfərrüatları açıqlamayıb.
Daha əvvəl Əbu-Dabidəki razılaşmalar çərçivəsində 157-nin 157-yə formulu ilə bu gün Rusiya və Ukrayna hərbi əsir mübadiləsi həyata keçiriblər.
