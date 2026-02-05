Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Буданов: Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби прошли конструктивно

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 16:57
    Буданов: Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби прошли конструктивно

    Второй раунд переговоров Украины, США и России, которые состоялись в Абу-Даби, прошли конструктивно.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов по итогам переговоров.

    "Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", - сказал он.

    Других деталей относительно достигнутых договоренностей он пока не раскрыл.

    Ранее сегодня РФ и Украина в рамках договоренностей в Абу-Даби, произвели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.

    Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçib
