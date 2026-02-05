Буданов: Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби прошли конструктивно
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 16:57
Второй раунд переговоров Украины, США и России, которые состоялись в Абу-Даби, прошли конструктивно.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов по итогам переговоров.
"Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", - сказал он.
Других деталей относительно достигнутых договоренностей он пока не раскрыл.
Ранее сегодня РФ и Украина в рамках договоренностей в Абу-Даби, произвели обмен военнопленными по формуле 157 на 157.
