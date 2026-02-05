İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Sabah Mingəçevir və Bərdədə qaz olmayacaq

    Energetika
    • 05 fevral, 2026
    • 17:08
    Sabah Mingəçevir və Bərdədə qaz olmayacaq

    Sabah Mingəçevir şəhərinin və Bərdə rayonunun bəzi ərazilərinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Mingəçevirdə yerləşən Toxuculuq və A. Puşkin küçələrində fərdi yaşayış evlərinin qaz təchizatının şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar saat 10:00-dan ərazinin qaz təminatının işlər yekunlaşanadək daxildən dayandırılması planlaşdırılıb. Qaz təzhizatının dayanması ilə əlaqədar ümumilikdə 380 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.

    Bundan başqa, Bərdə rayonunun ölçü qovşağından qidalanan M.Ə.Sabir küçəsində qeyri yaşayış obyektinin qaz xəttinin şəbəkəyə qoşulması ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək qaz təchizatının daxildən dayandırılması planlaşdırılır. Qaz təchizatının dayanması ilə əlaqədar İ.Qayıbov , Nüşabə, Vaqif, Koroğlu, H.Aslanov, Sabir və Gəncə küçələrində cəmi 2 284 abonentin qaz təchizatında fasilələr yaranacaq.

    “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi Mingəçevir Bərdə qaz

    Son xəbərlər

    17:12
    Foto

    Azərbaycanın basketbol millilərinin seçmə mərhələdəki rəqibləri bəlli olub

    Komanda
    17:12

    ABŞ Ukraynaya hücum silahları təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    17:11
    Foto

    Prezident İlham Əliyevin BƏƏ səfəri başa çatıb

    Xarici siyasət
    17:08

    Sabah Mingəçevir və Bərdədə qaz olmayacaq

    Energetika
    17:04

    Ali Radanın birinci vitse-spikeri: Zelenskinin korrupsiya qalmaqalına reaksiyası vacib idi

    Digər ölkələr
    17:04

    Budanov: Ukrayna, ABŞ və Rusiyanın Əbu-Dabidəki danışıqları konstruktiv keçib

    Region
    17:03

    Qurban Qurbanov: "Neftçi" ilə oyunun təxirə salınmamasında problem görmürəm"

    Futbol
    16:59

    Qış Olimpiya Oyunları: Hokkey matçı virus səbəbindən təxirə salınıb

    Komanda
    16:53

    İsveç Ukraynanın enerji təchizatı üçün 110 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti