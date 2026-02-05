Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Аэропорт "Берлин-Бранденбург" приостановил работу из-за ледяного дождя

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 11:38
    Аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу из-за ледяного дождя

    В Германии аэропорт "Берлин-Бранденбург" приостановил работу на неопределенный срок из-за ледяного дождя.

    Как передает Report, об этом пишет издание Der Tagesspiegel со ссылкой на пресс-службу аэропорта Берлина.

    Отмечается, что самолеты невозможно разморозить из-за непогоды, но пока это касается только взлетов. Самолеты продолжают приземляться в аэропорту.

    Метеорологическая служба Германии предупреждает о высоком риске неблагоприятных погодных условий из-за морозного дождя и гололеда в столице страны.

    Германия приостановка рейсов неблагоприятная погода аэропорт
    Almaniyada aeroport əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən fəaliyyətini dayandırıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:05

    В РФ пресекли вывоз в Великобританию фрагмента метеорита весом более 2,5 тонн

    В регионе
    13:05

    Фарид Ахмедов: В регионах Азербайджана остро не хватает юристов

    Внутренняя политика
    13:03

    В Агджабеди 7-летний мальчик получил ножевые ранения

    Происшествия
    13:01

    Левон Мнацаканян приговорен к пожизненному заключению

    Внутренняя политика
    12:59

    В Ыгдыре задержан азербайджанец, заочно приговоренный к 43 годам в Турции

    Происшествия
    12:55

    Араик Арутюнян приговорен к пожизненному заключению

    Внутренняя политика
    12:52

    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос на 13%

    Туризм
    12:50

    В Хачмазе при столкновении поезда с автомобилем погиб водитель

    Происшествия
    12:49
    Фото

    Эльшад Искендеров: Наука играет важную роль в дипломатии

    Внешняя политика
    Лента новостей