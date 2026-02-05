Аэропорт "Берлин-Бранденбург" приостановил работу из-за ледяного дождя

В Германии аэропорт "Берлин-Бранденбург" приостановил работу на неопределенный срок из-за ледяного дождя.

Как передает Report, об этом пишет издание Der Tagesspiegel со ссылкой на пресс-службу аэропорта Берлина.

Отмечается, что самолеты невозможно разморозить из-за непогоды, но пока это касается только взлетов. Самолеты продолжают приземляться в аэропорту.

Метеорологическая служба Германии предупреждает о высоком риске неблагоприятных погодных условий из-за морозного дождя и гололеда в столице страны.