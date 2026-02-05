Аэропорт "Берлин-Бранденбург" приостановил работу из-за ледяного дождя
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 11:38
В Германии аэропорт "Берлин-Бранденбург" приостановил работу на неопределенный срок из-за ледяного дождя.
Как передает Report, об этом пишет издание Der Tagesspiegel со ссылкой на пресс-службу аэропорта Берлина.
Отмечается, что самолеты невозможно разморозить из-за непогоды, но пока это касается только взлетов. Самолеты продолжают приземляться в аэропорту.
Метеорологическая служба Германии предупреждает о высоком риске неблагоприятных погодных условий из-за морозного дождя и гололеда в столице страны.
Последние новости
13:05
В РФ пресекли вывоз в Великобританию фрагмента метеорита весом более 2,5 тоннВ регионе
13:05
Фарид Ахмедов: В регионах Азербайджана остро не хватает юристовВнутренняя политика
13:03
В Агджабеди 7-летний мальчик получил ножевые раненияПроисшествия
13:01
Левон Мнацаканян приговорен к пожизненному заключениюВнутренняя политика
12:59
В Ыгдыре задержан азербайджанец, заочно приговоренный к 43 годам в ТурцииПроисшествия
12:55
Араик Арутюнян приговорен к пожизненному заключениюВнутренняя политика
12:52
Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос на 13%Туризм
12:50
В Хачмазе при столкновении поезда с автомобилем погиб водительПроисшествия
12:49
Фото