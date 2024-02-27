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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
27 февраля 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.02.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,3% - до 1,8451 маната, курс рубля повысился на 0,5%, и составил 0,0184 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8451

1 Российский рубль

0,0184

1 Австралийский доллар

1,1125

1 Аргентинское песо

0,0020

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3413

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0881

100 Вон Республики Корея

0,1277

1 Чешская крона

0,0727

100 Чилийских песо

0,1720

1 Китайский юань

0,2362

1 Датская крона

0,2475

1 Грузинский лари

0,6411

1 Гонконгский доллар

0,2173

1 Индийская рупия

0,0205

1 Британский фунт стерлингов

2,1565

100 Индонезийских рупий

0,0109

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1654

1 Швейцарский франк

1,9326

1 Израильский шекель

0,4677

1 Канадский доллар

1,2590

1 Кувейтский динар

5,5258

1 Казахстанский тенге

0,0038

1 Киргизский сом

0,0190

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3557

1 Мексиканское песо

0,0995

1 Молдавский лей

0,0955

1 Египетский фунт

0,0550

1 Норвежская крона

0,1618

100 Узбекских сумов

0,0136

1 Польский злотый

0,4282

1 Сингапурский доллар

1,2646

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2581

1 Турецкая лира

0,0544

1 Тайваньский доллар

0,0538

1 Таджикский сомони

0,1552

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0443

100 Японских йен

1,1299

1 Новозеландский доллар

1,0478

Золото (1 унция)

3457,1455

Серебро (1 унция)

38,3010

Платина (1 унция)

1505,1800

Палладиум (1 унция)

1624,9025
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Версия на английском языке CBA currency exchange rates (27.02.2024)
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.02.2024)

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