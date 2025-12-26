Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Финансы
    • 26 декабря, 2025
    • 09:17
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,06%, до 2,0032 маната, а курс 100 российских рублей - на 2%, до 2,1937 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0032

    100 российских рублей

    2,1937

    1 австралийский доллар

    1,1403

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0241

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1183

    1 чешская крона

    0,0825

    1 китайский юань

    0,2426

    1 датская крона

    0,2682

    1 грузинский лари

    0,6308

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2950

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1853

    1 швейцарский франк

    2,1567

    1 израильский шекель

    0,5361

    1 канадский доллар

    1,2427

    1 кувейтский динар

    5,5330

    100 казахстанских тенге

    0,3331

    1 катарский риал

    0,4661

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5145

    1 молдавский лей

    0,1013

    1 норвежская крона

    0,1699

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6063

    1 польский злотый

    0,4751

    1 румынский лей

    0,3935

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3236

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3313

    1 Турецкая лира

    0,0397

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0405

    100 Японских йен

    1,0886

    1 Новозеландский доллар

    0,9915

    Золото

    7664,7305

    Серебро

    126,9399

    Платина

    4077,3140

    Палладий

    3053,3530
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2025)
    CBA currency exchange rates (26.12.2025)

