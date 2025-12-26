Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process AZAL plane crash anniversary
    CBA currency exchange rates (26.12.2025)

    Finance
    • 26 December, 2025
    • 09:18
    CBA currency exchange rates (26.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.06% to 2.0032 manats, and 100 Russian rubles rose by 2% to 2.1937 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0032

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1937

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1403

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5870

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0241

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1183

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0825

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2426

    1 DKK (Danish krone)

    0.2682

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6308

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2187

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.2950

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1853

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1567

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5361

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2427

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5330

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3331

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4661

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5145

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1013

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1699

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6063

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4751

    1 RON (Romanian leu)

    0.3935

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0171

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3236

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3313

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0397

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0405

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0886

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9915

    Gold (1 ounce)

    7,664.7305

    Silver (1 ounce)

    126.9399

    Platinum (1 ounce)

    4,077.3140

    Palladium (1 ounce)

    3,053.3530
