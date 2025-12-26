CBA currency exchange rates (26.12.2025)
- 26 December, 2025
- 09:18
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.06% to 2.0032 manats, and 100 Russian rubles rose by 2% to 2.1937 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
2.0032
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1937
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1403
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5870
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0241
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4629
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1183
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0825
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2426
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2682
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6308
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2187
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0189
|
1 GBP (British pound)
|
2.2950
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1853
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1567
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5361
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2427
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5330
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3331
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4661
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5145
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1013
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1699
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0141
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6063
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4751
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3935
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0171
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3236
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4532
|
1 SDR (IMF)
|
2.3313
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0397
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0405
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0886
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9915
|
Gold (1 ounce)
|
7,664.7305
|
Silver (1 ounce)
|
126.9399
|
Platinum (1 ounce)
|
4,077.3140
|
Palladium (1 ounce)
|
3,053.3530