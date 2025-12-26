Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2025)
- 26 dekabr, 2025
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,0032 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 % artaraq 2,1937 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0032
|
100 Rusiya rublu
|
2,1937
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1403
|
1 Belarus rublu
|
0,5870
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0241
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1183
|
1 Çexiya kronu
|
0,0825
|
1 Çin yuanı
|
0,2426
|
1 Danimarka kronu
|
0,2682
|
1 Gürcü larisi
|
0,6308
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2950
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1853
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1567
|
1 İsrail şekeli
|
0,5361
|
1 Kanada dolları
|
1,2427
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5330
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3331
|
1 Qətər rialı
|
0,4661
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5145
|
1 Moldova leyi
|
0,1013
|
1 Norveç kronu
|
0,1699
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6063
|
1 Polşa zlotası
|
0,4751
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3935
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3236
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3313
|
Türk lirəsi
|
0,0397
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0405
|
Yapon yeni
|
1,0886
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9915
|
Qızıl
|
7664,7305
|
Gümüş
|
126,9399
|
Platin
|
4077,3140
|
Palladium
|
3053,3530