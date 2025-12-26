İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2025)

    Maliyyə
    • 26 dekabr, 2025
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 2,0032 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2 % artaraq 2,1937 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0032

    100 Rusiya rublu

    2,1937

    1 Avstraliya dolları

    1,1403

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0241

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1183

    1 Çexiya kronu

    0,0825

    1 Çin yuanı

    0,2426

    1 Danimarka kronu

    0,2682

    1 Gürcü larisi

    0,6308

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2950

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1853

    1 İsveçrə frankı

    2,1567

    1 İsrail şekeli

    0,5361

    1 Kanada dolları

    1,2427

    1 Küveyt dinarı

    5,5330

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3331

    1 Qətər rialı

    0,4661

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5145

    1 Moldova leyi

    0,1013

    1 Norveç kronu

    0,1699

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6063

    1 Polşa zlotası

    0,4751

    1 Rumıniya leyi

    0,3935

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3236

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3313

    Türk lirəsi

    0,0397

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0405

    Yapon yeni

    1,0886

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9915

    Qızıl

    7664,7305

    Gümüş

    126,9399

    Platin

    4077,3140

    Palladium

    3053,3530
