Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2025)
- 26 сентября, 2025
- 09:29
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,9855 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,5%, составив 2,0247 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9855
|
1 Российский рубль
|
2,0247
|
1 Австралийский доллар
|
1,1121
|
1 Белорусский рубль
|
0,5650
|
1 Болгарский леви
|
1,0150
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1203
|
1 Чешская крона
|
0,0816
|
1 Китайский юань
|
0,2383
|
1 Датская крона
|
0,2660
|
1 Грузинский лари
|
0,6281
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 Индийская рупия
|
0,0192
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2701
|
100 Иранских риалов
|
0,0295
|
1 Шведская крона
|
0,1799
|
1 Швейцарский франк
|
2,1270
|
1 Израильский шекель
|
0,5063
|
1 Канадский доллар
|
1,2199
|
1 Кувейтский динар
|
5,5596
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3134
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5067
|
1 Молдавский лей
|
0,1019
|
1 Норвежская крона
|
0,1696
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
100 Пакистанских рупий
|
0,5987
|
1 Польский злотый
|
0,4648
|
1 Румынский лей
|
0,3910
|
1 Сербский динар
|
0,0169
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3149
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3299
|
1 Турецкая лира
|
0,0409
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
1 Японская йена
|
1,1359
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9808
|
Золото (1 унция)
|
6370,1635
|
Серебро (1 унция)
|
76,0300
|
Платина (1 унция)
|
2626,8570
|
Палладиум (1 унция)
|
2145,1705