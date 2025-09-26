Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2025)

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 09:29
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,9855 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,5%, составив 2,0247 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,9855

    1 Российский рубль

    2,0247

    1 Австралийский доллар

    1,1121

    1 Белорусский рубль

    0,5650

    1 Болгарский леви

    1,0150

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1203

    1 Чешская крона

    0,0816

    1 Китайский юань

    0,2383

    1 Датская крона

    0,2660

    1 Грузинский лари

    0,6281

    1 Гонконгский доллар

    0,2185

    1 Индийская рупия

    0,0192

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2701

    100 Иранских риалов

    0,0295

    1 Шведская крона

    0,1799

    1 Швейцарский франк

    2,1270

    1 Израильский шекель

    0,5063

    1 Канадский доллар

    1,2199

    1 Кувейтский динар

    5,5596

    100 Казахстанских тенге

    0,3134

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0195

    100 Венгерских форинтов

    0,5067

    1 Молдавский лей

    0,1019

    1 Норвежская крона

    0,1696

    100 Узбекских сумов

    0,0139

    100 Пакистанских рупий

    0,5987

    1 Польский злотый

    0,4648

    1 Румынский лей

    0,3910

    1 Сербский динар

    0,0169

    1 Сингапурский доллар

    1,3149

    1 Саудовский риал

    0,4533

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3299

    1 Турецкая лира

    0,0409

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0410

    1 Японская йена

    1,1359

    1 Новозеландский доллар

    0,9808

    Золото (1 унция)

    6370,1635

    Серебро (1 унция)

    76,0300

    Платина (1 унция)

    2626,8570

    Палладиум (1 унция)

    2145,1705
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.09.2025)
    CBA currency exchange rates (26.09.2025)

