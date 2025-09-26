Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6% - до 1,9855 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,5%, составив 2,0247 маната.