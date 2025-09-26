İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.09.2025)

    Maliyyə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (26.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 1,9855 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,5 % azalaraq 2,0247 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9855

    100 Rusiya rublu

    2,0247

    1 Avstraliya dolları

    1,1121

    1 Belarus rublu

    0,5650

    1 Bolqarıstan levi

    1,0150

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1203

    1 Çexiya kronu

    0,0816

    1 Çin yuanı

    0,2383

    1 Danimarka kronu

    0,2660

    1 Gürcü larisi

    0,6281

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2701

    10 000 İran rialı

    0,0295

    1 İsveç kronu

    0,1799

    1 İsveçrə frankı

    2,1270

    1 İsrail şekeli

    0,5063

    1 Kanada dolları

    1,2199

    1 Küveyt dinarı

    5,5596

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3134

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5067

    1 Moldova leyi

    0,1019

    1 Norveç kronu

    0,1696

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,5987

    1 Polşa zlotası

    0,4648

    1 Rumıniya leyi

    0,3910

    1 Serbiya dinarı

    0,0169

    1 Sinqapur dolları

    1,3149

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3299

    Türk lirəsi

    0,0409

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0410

    Yapon yeni

    1,1359

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9808

    Qızıl

    6370,1635

    Gümüş

    76,0300

    Platin

    2626,8570

    Palladium

    2145,1705
    valyuta məzənnələri dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (26.09.2025)
    CBA currency exchange rates (26.09.2025)

    Son xəbərlər

    10:04

    Azərbaycanın III MDB Oyunlarındakı bayraqdarları müəyyənləşib

    Fərdi
    10:03

    Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyüb

    Maliyyə
    10:01

    Levandovski "Barselona"dakı qolların sayına görə Neymara çatıb

    Futbol
    09:59

    Sankt-Peterburqdan Gəncəyə gələn Azərbaycan vətəndaşından metadon götürülüb

    Biznes
    09:44

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilər

    Region
    09:43

    DSK rəsmisi: "DİM üzrə göstəricilərin statistikasının hazırlanması çətinləşib"

    Biznes
    09:39

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək

    Komanda
    09:36

    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçib

    Biznes
    09:35

    Paytaxtın üç rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti