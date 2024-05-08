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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2024) По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Финансы
8 мая 2024 г. 09:24
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8257 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0186 маната.

Валюта

Курс

1 Доллар США

1,7000

1 Евро

1,8257

1 Российский рубль

0,0186

1 Австралийский доллар

1,1178

1 Аргентинское песо

0,0019

1 Белорусский рубль

0,5195

1 Бразильский реал

0,3352

1 Дирхам ОАЭ

0,4628

1 Южноафриканский рэнд

0,0917

100 Вон Республики Корея

0,1245

1 Чешская крона

0,0729

100 Чилийских песо

0,1815

1 Китайский юань

0,2353

1 Датская крона

0,2448

1 Грузинский лари

0,6345

1 Гонконгский доллар

0,2175

1 Индийская рупия

0,0204

1 Британский фунт стерлингов

2,1225

100 Индонезийских рупий

0,0106

100 Иранских риалов

0,0040

1 Шведская крона

0,1561

1 Швейцарский франк

1,8697

1 Израильский шекель

0,4603

1 Канадский доллар

1,2360

1 Кувейтский динар

5,5268

1 Казахстанский тенге

0,0039

1 Киргизский сом

0,0192

100 Ливанских фунтов

0,0019

1 Малазийский ринггит

0,3581

1 Мексиканское песо

0,1005

1 Молдавский лей

0,0959

1 Египетский фунт

0,0356

1 Норвежская крона

0,1552

100 Узбекских сумов

0,0134

1 Польский злотый

0,4233

1 Сингапурский доллар

1,2535

1 Саудовский риал

0,4533

1 СДР (спец. права заимствования)

2,2463

1 Турецкая лира

0,0527

1 Тайваньский доллар

0,0524

1 Таджикский сомони

0,1557

1 Новый туркменский манат

0,4857

1 Украинская гривна

0,0433

100 Японских йен

1,0954

1 Новозеландский доллар

1,0184

Золото (1 унция)

3941,9770

Серебро (1 унция)

46,5356

Платина (1 унция)

1663,2290

Палладиум (1 унция)

1660,0755
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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (08.05.2024)

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