Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8257 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0186 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8257
|
1 Российский рубль
|
0,0186
|
1 Австралийский доллар
|
1,1178
|
1 Аргентинское песо
|
0,0019
|
1 Белорусский рубль
|
0,5195
|
1 Бразильский реал
|
0,3352
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
1 Южноафриканский рэнд
|
0,0917
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1245
|
1 Чешская крона
|
0,0729
|
100 Чилийских песо
|
0,1815
|
1 Китайский юань
|
0,2353
|
1 Датская крона
|
0,2448
|
1 Грузинский лари
|
0,6345
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2175
|
1 Индийская рупия
|
0,0204
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,1225
|
100 Индонезийских рупий
|
0,0106
|
100 Иранских риалов
|
0,0040
|
1 Шведская крона
|
0,1561
|
1 Швейцарский франк
|
1,8697
|
1 Израильский шекель
|
0,4603
|
1 Канадский доллар
|
1,2360
|
1 Кувейтский динар
|
5,5268
|
1 Казахстанский тенге
|
0,0039
|
1 Киргизский сом
|
0,0192
|
100 Ливанских фунтов
|
0,0019
|
1 Малазийский ринггит
|
0,3581
|
1 Мексиканское песо
|
0,1005
|
1 Молдавский лей
|
0,0959
|
1 Египетский фунт
|
0,0356
|
1 Норвежская крона
|
0,1552
|
100 Узбекских сумов
|
0,0134
|
1 Польский злотый
|
0,4233
|
1 Сингапурский доллар
|
1,2535
|
1 Саудовский риал
|
0,4533
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,2463
|
1 Турецкая лира
|
0,0527
|
1 Тайваньский доллар
|
0,0524
|
1 Таджикский сомони
|
0,1557
|
1 Новый туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0433
|
100 Японских йен
|
1,0954
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0184
|
Золото (1 унция)
|
3941,9770
|
Серебро (1 унция)
|
46,5356
|
Платина (1 унция)
|
1663,2290
|
Палладиум (1 унция)
|
1660,0755