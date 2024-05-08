Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2024)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2024)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,3% - до 1,8257 маната, курс рубля не изменился и составил 0,0186 маната. Валюта Курс 1 Доллар США 1,7000 1 Евро 1,8257 1 Российский рубль 0,0186 1 Австралийский доллар 1,1178 1 Аргентинское песо 0,0019 1 Белорусский рубль 0,5195 1 Бразильский реал 0,3352 1 Дирхам ОАЭ 0,4628 1 Южноафриканский рэнд 0,0917 100 Вон Республики Корея 0,1245 1 Чешская крона 0,0729 100 Чилийских песо 0,1815 1 Китайский юань 0,2353 1 Датская крона 0,2448 1 Грузинский лари 0,6345 1 Гонконгский доллар 0,2175 1 Индийская рупия 0,0204 1 Британский фунт стерлингов 2,1225 100 Индонезийских рупий 0,0106 100 Иранских риалов 0,0040 1 Шведская крона 0,1561 1 Швейцарский франк 1,8697 1 Израильский шекель 0,4603 1 Канадский доллар 1,2360 1 Кувейтский динар 5,5268 1 Казахстанский тенге 0,0039 1 Киргизский сом 0,0192 100 Ливанских фунтов 0,0019 1 Малазийский ринггит 0,3581 1 Мексиканское песо 0,1005 1 Молдавский лей 0,0959 1 Египетский фунт 0,0356 1 Норвежская крона 0,1552 100 Узбекских сумов 0,0134 1 Польский злотый 0,4233 1 Сингапурский доллар 1,2535 1 Саудовский риал 0,4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2,2463 1 Турецкая лира 0,0527 1 Тайваньский доллар 0,0524 1 Таджикский сомони 0,1557 1 Новый туркменский манат 0,4857 1 Украинская гривна 0,0433 100 Японских йен 1,0954 1 Новозеландский доллар 1,0184 Золото (1 унция) 3941,9770 Серебро (1 унция) 46,5356 Платина (1 унция) 1663,2290 Палладиум (1 унция) 1660,0755 Подпишитесь на наш Telegram канал