Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2025)
- 25 сентября, 2025
- 09:24
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9979 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,05%, составив 2,0341 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,9979
|
1 Российский рубль
|
2,0341
|
1 Австралийский доллар
|
1,1217
|
1 Белорусский рубль
|
0,5650
|
1 Болгарский леви
|
1,0215
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1214
|
1 Чешская крона
|
0,0822
|
1 Китайский юань
|
0,2387
|
1 Датская крона
|
0,2677
|
1 Грузинский лари
|
0,6283
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2186
|
1 Индийская рупия
|
0,0192
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2886
|
100 Иранских риалов
|
0,0295
|
1 Шведская крона
|
0,1811
|
1 Швейцарский франк
|
2,1390
|
1 Израильский шекель
|
0,5078
|
1 Канадский доллар
|
1,2242
|
1 Кувейтский динар
|
5,5664
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3134
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5103
|
1 Молдавский лей
|
0,1025
|
1 Норвежская крона
|
0,1712
|
100 Узбекских сумов
|
0,0139
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6001
|
1 Польский злотый
|
0,4683
|
1 Румынский лей
|
0,3935
|
1 Сербский динар
|
0,0170
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3199
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3310
|
1 Турецкая лира
|
0,0410
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0410
|
1 Японская йена
|
1,1440
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9902
|
Золото (1 унция)
|
6354,8295
|
Серебро (1 унция)
|
74,7093
|
Платина (1 унция)
|
2510,4580
|
Палладиум (1 унция)
|
2057,6120