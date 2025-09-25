Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2025)

    Финансы
    • 25 сентября, 2025
    • 09:24
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4% - до 1,9979 маната, курс 100 российских рублей упал на 0,05%, составив 2,0341 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,9979

    1 Российский рубль

    2,0341

    1 Австралийский доллар

    1,1217

    1 Белорусский рубль

    0,5650

    1 Болгарский леви

    1,0215

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1214

    1 Чешская крона

    0,0822

    1 Китайский юань

    0,2387

    1 Датская крона

    0,2677

    1 Грузинский лари

    0,6283

    1 Гонконгский доллар

    0,2186

    1 Индийская рупия

    0,0192

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2886

    100 Иранских риалов

    0,0295

    1 Шведская крона

    0,1811

    1 Швейцарский франк

    2,1390

    1 Израильский шекель

    0,5078

    1 Канадский доллар

    1,2242

    1 Кувейтский динар

    5,5664

    100 Казахстанских тенге

    0,3134

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0195

    100 Венгерских форинтов

    0,5103

    1 Молдавский лей

    0,1025

    1 Норвежская крона

    0,1712

    100 Узбекских сумов

    0,0139

    100 Пакистанских рупий

    0,6001

    1 Польский злотый

    0,4683

    1 Румынский лей

    0,3935

    1 Сербский динар

    0,0170

    1 Сингапурский доллар

    1,3199

    1 Саудовский риал

    0,4532

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3310

    1 Турецкая лира

    0,0410

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0410

    1 Японская йена

    1,1440

    1 Новозеландский доллар

    0,9902

    Золото (1 унция)

    6354,8295

    Серебро (1 унция)

    74,7093

    Платина (1 унция)

    2510,4580

    Палладиум (1 унция)

    2057,6120
    ​Курсы валют ЦБА Доллар США евро
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.09.2025)

    Последние новости

    09:42
    Фото

    В Масазыре обнаружены 13 гранат и другие боеприпасы

    Происшествия
    09:39

    Послы ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 26 сентября

    Другие страны
    09:38

    ВБ: Азербайджану, Грузии и Турции необходимо обсудить гармонизацию перетока электроэнергии

    Энергетика
    09:32

    В поселке Сарай автомобиль насмерть сбил 57-летнего мужчину

    Происшествия
    09:25

    На Шри-Ланке при падении канатной дороги погибли семь буддийских монахов

    Другие страны
    09:24

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2025)

    Финансы
    09:15

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.09.2025)

    Финансы
    09:03

    ЕБРР: Рост экономики Азербайджана в 2026 году составит 2,5%

    Финансы
    09:00

    ЕБРР: Азербайджан обладает сильными фискальными и внешними буферами

    Финансы
    Лента новостей