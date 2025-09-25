Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.09.2025)
- 25 sentyabr, 2025
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9979 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,05 % azalaraq 2,0341 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9979
|
100 Rusiya rublu
|
2,0341
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1217
|
1 Belarus rublu
|
0,5650
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0215
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1214
|
1 Çexiya kronu
|
0,0822
|
1 Çin yuanı
|
0,2387
|
1 Danimarka kronu
|
0,2677
|
1 Gürcü larisi
|
0,6283
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2186
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2886
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1811
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1390
|
1 İsrail şekeli
|
0,5078
|
1 Kanada dolları
|
1,2242
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5664
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3134
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5103
|
1 Moldova leyi
|
0,1025
|
1 Norveç kronu
|
0,1712
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6001
|
1 Polşa zlotası
|
0,4683
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3935
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3199
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3310
|
Türk lirəsi
|
0,0410
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0410
|
Yapon yeni
|
1,1440
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9902
|
Qızıl
|
6354,8295
|
Gümüş
|
74,7093
|
Platin
|
2510,4580
|
Palladium
|
2057,6120