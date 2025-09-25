İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.09.2025)

    Maliyyə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,9979 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,05 % azalaraq 2,0341 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9979

    100 Rusiya rublu

    2,0341

    1 Avstraliya dolları

    1,1217

    1 Belarus rublu

    0,5650

    1 Bolqarıstan levi

    1,0215

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1214

    1 Çexiya kronu

    0,0822

    1 Çin yuanı

    0,2387

    1 Danimarka kronu

    0,2677

    1 Gürcü larisi

    0,6283

    1 Honq Konq dolları

    0,2186

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2886

    10 000 İran rialı

    0,0295

    1 İsveç kronu

    0,1811

    1 İsveçrə frankı

    2,1390

    1 İsrail şekeli

    0,5078

    1 Kanada dolları

    1,2242

    1 Küveyt dinarı

    5,5664

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3134

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5103

    1 Moldova leyi

    0,1025

    1 Norveç kronu

    0,1712

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6001

    1 Polşa zlotası

    0,4683

    1 Rumıniya leyi

    0,3935

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3199

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3310

    Türk lirəsi

    0,0410

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0410

    Yapon yeni

    1,1440

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9902

    Qızıl

    6354,8295

    Gümüş

    74,7093

    Platin

    2510,4580

    Palladium

    2057,6120
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (25.09.2025)

