Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2025)
- 24 декабря, 2025
- 09:11
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,13%, до 2,0045 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,74%, до 2,1798 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0045
|
100 российских рублей
|
2,1798
|
1 австралийский доллар
|
1,1404
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0244
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1167
|
1 чешская крона
|
0,0825
|
1 китайский юань
|
0,2420
|
1 датская крона
|
0,2684
|
1 грузинский лари
|
0,6310
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2973
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1854
|
1 швейцарский франк
|
2,1594
|
1 израильский шекель
|
0,5333
|
1 канадский доллар
|
1,2424
|
1 кувейтский динар
|
5,5337
|
100 казахстанских тенге
|
0,3339
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5127
|
1 молдавский лей
|
0,1021
|
1 норвежская крона
|
0,1695
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6063
|
1 польский злотый
|
0,4747
|
1 румынский лей
|
0,3938
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3254
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3311
|
1 Турецкая лира
|
0,0397
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0407
|
100 Японских йен
|
1,0908
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9929
|
Золото
|
7647,7475
|
Серебро
|
122,8157
|
Платина
|
3987,3245
|
Палладий
|
3224,5175