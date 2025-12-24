Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Финансы
    • 24 декабря, 2025
    • 09:11
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,13%, до 2,0045 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,74%, до 2,1798 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0045

    100 российских рублей

    2,1798

    1 австралийский доллар

    1,1404

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0244

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1167

    1 чешская крона

    0,0825

    1 китайский юань

    0,2420

    1 датская крона

    0,2684

    1 грузинский лари

    0,6310

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2973

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1854

    1 швейцарский франк

    2,1594

    1 израильский шекель

    0,5333

    1 канадский доллар

    1,2424

    1 кувейтский динар

    5,5337

    100 казахстанских тенге

    0,3339

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5127

    1 молдавский лей

    0,1021

    1 норвежская крона

    0,1695

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6063

    1 польский злотый

    0,4747

    1 румынский лей

    0,3938

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3254

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3311

    1 Турецкая лира

    0,0397

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0407

    100 Японских йен

    1,0908

    1 Новозеландский доллар

    0,9929

    Золото

    7647,7475

    Серебро

    122,8157

    Платина

    3987,3245

    Палладий

    3224,5175
