Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,13%, до 2,0045 маната, а курс 100 российских рублей - на 0,74%, до 2,1798 маната.