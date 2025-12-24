İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    Maliyyə
    • 24 dekabr, 2025
    • 09:02
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,13 % artaraq 2,0045 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,74 % artaraq 2,1798 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0045

    100 Rusiya rublu

    2,1798

    1 Avstraliya dolları

    1,1404

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0244

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1167

    1 Çexiya kronu

    0,0825

    1 Çin yuanı

    0,2420

    1 Danimarka kronu

    0,2684

    1 Gürcü larisi

    0,6310

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2973

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1854

    1 İsveçrə frankı

    2,1594

    1 İsrail şekeli

    0,5333

    1 Kanada dolları

    1,2424

    1 Küveyt dinarı

    5,5337

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3339

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5127

    1 Moldova leyi

    0,1021

    1 Norveç kronu

    0,1695

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6063

    1 Polşa zlotası

    0,4747

    1 Rumıniya leyi

    0,3938

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3254

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3311

    Türk lirəsi

    0,0397

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0407

    Yapon yeni

    1,0908

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9929

    Qızıl

    7647,7475

    Gümüş

    122,8157

    Platin

    3987,3245

    Palladium

    3224,5175
