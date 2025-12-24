Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.12.2025)
- 24 dekabr, 2025
- 09:02
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,13 % artaraq 2,0045 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,74 % artaraq 2,1798 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0045
|
100 Rusiya rublu
|
2,1798
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1404
|
1 Belarus rublu
|
0,5870
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0244
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1167
|
1 Çexiya kronu
|
0,0825
|
1 Çin yuanı
|
0,2420
|
1 Danimarka kronu
|
0,2684
|
1 Gürcü larisi
|
0,6310
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2973
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1854
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1594
|
1 İsrail şekeli
|
0,5333
|
1 Kanada dolları
|
1,2424
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5337
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3339
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5127
|
1 Moldova leyi
|
0,1021
|
1 Norveç kronu
|
0,1695
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6063
|
1 Polşa zlotası
|
0,4747
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3938
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3254
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3311
|
Türk lirəsi
|
0,0397
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0407
|
Yapon yeni
|
1,0908
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9929
|
Qızıl
|
7647,7475
|
Gümüş
|
122,8157
|
Platin
|
3987,3245
|
Palladium
|
3224,5175