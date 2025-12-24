Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process 2nd Azerbaijan–Türkiye Investment Forum
    Finance
    • 24 December, 2025
    • 09:26
    CBA currency exchange rates (24.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.13% to 2.0045 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.74% to 2.1798 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0045

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1798

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1404

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5870

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0244

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1167

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0825

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2420

    1 DKK (Danish krone)

    0.2684

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6310

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2187

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.2973

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1854

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1594

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5333

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2424

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5337

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3339

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5127

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1021

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1695

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6063

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4747

    1 RON (Romanian leu)

    0.3938

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0171

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3254

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3311

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0397

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0407

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0908

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9929

    Gold (1 ounce)

    7,647.7475

    Silver (1 ounce)

    122.8157

    Platinum (1 ounce)

    3,987.3245

    Palladium (1 ounce)

    3,224.5175

    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.12.2025)

