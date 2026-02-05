Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Индия впервые экспортировала топливо в ЕС после отказа от российской нефти

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 17:08
    Индийская компания Reliance Industries впервые после вступления в силу запрета ЕС на импорт продукции из российской нефти экспортировала авиационное топливо в Европу.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    По данным отслеживания судов и торговых источников, танкер Liwa-V класса Aframax, зафрахтованный Reliance, частично разгрузил около 390 тысяч баррелей реактивного топлива в итальянском порту Фьюмичино близ Рима в период с 1 по 4 февраля. Это примерно половина груза судна.

    Отмечается, что танкер прибыл в Италию еще в начале января, однако разгрузка задержалась почти на три недели. В компании объяснили это неблагоприятными погодными условиями.

    "Разгрузка была отложена из-за непогоды. Судно уже выгрузило значительную часть груза и ожидает возможности завершить операцию", - заявил представитель Reliance Industries.

