Индия впервые экспортировала топливо в ЕС после отказа от российской нефти

Индийская компания Reliance Industries впервые после вступления в силу запрета ЕС на импорт продукции из российской нефти экспортировала авиационное топливо в Европу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

По данным отслеживания судов и торговых источников, танкер Liwa-V класса Aframax, зафрахтованный Reliance, частично разгрузил около 390 тысяч баррелей реактивного топлива в итальянском порту Фьюмичино близ Рима в период с 1 по 4 февраля. Это примерно половина груза судна.

Отмечается, что танкер прибыл в Италию еще в начале января, однако разгрузка задержалась почти на три недели. В компании объяснили это неблагоприятными погодными условиями.

"Разгрузка была отложена из-за непогоды. Судно уже выгрузило значительную часть груза и ожидает возможности завершить операцию", - заявил представитель Reliance Industries.