Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2025)
- 24 октября, 2025
- 09:21
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,9733 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,0876 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9733
|
100 российских рублей
|
2,0876
|
1 австралийский доллар
|
1,1053
|
1 белорусский рубль
|
0,5594
|
1 болгарский лев
|
1,0089
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1182
|
1 чешская крона
|
0,0811
|
1 китайский юань
|
0,2386
|
1 датская крона
|
0,2642
|
1 грузинский лари
|
0,6249
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0194
|
1 британский фунт
|
2,2645
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1809
|
1 швейцарский франк
|
2,1354
|
1 израильский шекель
|
0,5174
|
1 канадский доллар
|
1,2133
|
1 кувейтский динар
|
5,5436
|
100 казахстанских тенге
|
0,3161
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5058
|
1 молдавский лей
|
0,0995
|
1 норвежская крона
|
0,1702
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6005
|
1 польский злотый
|
0,4664
|
1 румынский лей
|
0,3881
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3083
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3144
|
1 Турецкая лира
|
0,0404
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0406
|
100 Японских йен
|
1,1118
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9771
|
Золото
|
6989,9750
|
Серебро
|
82,5619
|
Платина
|
2767,3365
|
Палладий
|
2435,3435