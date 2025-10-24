Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (24.10.2025)

    Финансы
    • 24 октября, 2025
    • 09:21
    

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,08%, до 1,9733 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,0876 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9733

    100 российских рублей

    2,0876

    1 австралийский доллар

    1,1053

    1 белорусский рубль

    0,5594

    1 болгарский лев

    1,0089

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1182

    1 чешская крона

    0,0811

    1 китайский юань

    0,2386

    1 датская крона

    0,2642

    1 грузинский лари

    0,6249

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0194

    1 британский фунт

    2,2645

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1809

    1 швейцарский франк

    2,1354

    1 израильский шекель

    0,5174

    1 канадский доллар

    1,2133

    1 кувейтский динар

    5,5436

    100 казахстанских тенге

    0,3161

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5058

    1 молдавский лей

    0,0995

    1 норвежская крона

    0,1702

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6005

    1 польский злотый

    0,4664

    1 румынский лей

    0,3881

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3083

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3144

    1 Турецкая лира

    0,0404

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0406

    100 Японских йен

    1,1118

    1 Новозеландский доллар

    0,9771

    Золото

    6989,9750

    Серебро

    82,5619

    Платина

    2767,3365

    Палладий

    2435,3435
    курсы валют ЦБА курс доллара
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.10.2025)
    CBA currency exchange rates (24.10.2025)

    

