    CBA currency exchange rates (24.10.2025)

    Finance
    • 24 October, 2025
    • 09:29
    CBA currency exchange rates (24.10.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.08% to 1.9733 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.2% to 2.0876 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9733

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0876

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1053

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5594

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0089

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1182

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0811

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2386

    1 DKK (Danish krone)

    0.2642

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6249

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2187

    1 INR (Indian rupee)

    0.0194

    1 GBP (British pound)

    2.2645

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1809

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1354

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5174

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2133

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5436

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3161

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5058

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0995

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1702

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6005

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4664

    1 RON (Romanian leu)

    0.3881

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3083

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3144

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0404

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0406

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1118

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9771

    Gold (1 ounce)

    6,989.9750

    Silver (1 ounce)

    82.5619

    Platinum (1 ounce)

    2,767.3365

    Palladium (1 ounce)

    2,435.3435

    Central Bank Azerbaijan currency exchange rates
