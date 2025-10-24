Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.10.2025)
- 24 oktyabr, 2025
- 09:01
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,9733 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,0876 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9733
|
100 Rusiya rublu
|
2,0876
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1053
|
1 Belarus rublu
|
0,5594
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0089
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1182
|
1 Çexiya kronu
|
0,0811
|
1 Çin yuanı
|
0,2386
|
1 Danimarka kronu
|
0,2642
|
1 Gürcü larisi
|
0,6249
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0194
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2645
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1809
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1354
|
1 İsrail şekeli
|
0,5174
|
1 Kanada dolları
|
1,2133
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5436
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3161
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5058
|
1 Moldova leyi
|
0,0995
|
1 Norveç kronu
|
0,1702
|
100 Özbək somu
|
0,0140
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6005
|
1 Polşa zlotası
|
0,4664
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3881
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0168
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3083
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3144
|
Türk lirəsi
|
0,0404
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0406
|
Yapon yeni
|
1,1118
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9771
|
Qızıl
|
6989,9750
|
Gümüş
|
82,5619
|
Platin
|
2767,3365
|
Palladium
|
2435,3435