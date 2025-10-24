İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.10.2025)

    Maliyyə
    • 24 oktyabr, 2025
    • 09:01
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.10.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,08 % artaraq 1,9733 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % azalaraq 2,0876 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9733

    100 Rusiya rublu

    2,0876

    1 Avstraliya dolları

    1,1053

    1 Belarus rublu

    0,5594

    1 Bolqarıstan levi

    1,0089

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1182

    1 Çexiya kronu

    0,0811

    1 Çin yuanı

    0,2386

    1 Danimarka kronu

    0,2642

    1 Gürcü larisi

    0,6249

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0194

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2645

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1809

    1 İsveçrə frankı

    2,1354

    1 İsrail şekeli

    0,5174

    1 Kanada dolları

    1,2133

    1 Küveyt dinarı

    5,5436

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3161

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5058

    1 Moldova leyi

    0,0995

    1 Norveç kronu

    0,1702

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6005

    1 Polşa zlotası

    0,4664

    1 Rumıniya leyi

    0,3881

    1 Serbiya dinarı

    0,0168

    1 Sinqapur dolları

    1,3083

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3144

    Türk lirəsi

    0,0404

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0406

    Yapon yeni

    1,1118

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9771

    Qızıl

    6989,9750

    Gümüş

    82,5619

    Platin

    2767,3365

    Palladium

    2435,3435
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri

    Son xəbərlər

    09:18

    Hövsan qəsəbəsinin bəzi küçələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:17

    Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha iki oyun keçiriləcək

    Futbol
    09:05

    Azərbaycan Premyer Liqasında IX tura iki oyunla start verilir

    Futbol
    09:05

    Bakıda marşrut avtobusunun altı gün əvvəl vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    09:01

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.10.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.10.2025)

    Maliyyə
    08:58

    Salyanda minik avtomobili yanıb

    Hadisə
    08:51

    Rusiyada qidadan zəhərlənənlərin sayı 165 nəfərə çatıb

    Region
    08:29

    Ağ Evin bunkerində təhlükəsizlik gücləndiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti