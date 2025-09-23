Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 2,0054 маната, курс 100 рублей снизился на 0,4% - до 2,0300 маната.