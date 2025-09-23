Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2025)
- 23 сентября, 2025
- 09:35
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 2,0054 маната, курс 100 рублей снизился на 0,4% - до 2,0300 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
2,0054
|
1 Российский рубль
|
2,0300
|
1 Австралийский доллар
|
1,1189
|
1 Белорусский рубль
|
0,5650
|
1 Болгарский леви
|
1,0251
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1219
|
1 Чешская крона
|
0,0827
|
1 Китайский юань
|
0,2390
|
1 Датская крона
|
0,2686
|
1 Грузинский лари
|
0,6250
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 Индийская рупия
|
0,0192
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2959
|
100 Иранских риалов
|
0,0295
|
1 Шведская крона
|
0,1816
|
1 Швейцарский франк
|
2,1447
|
1 Израильский шекель
|
0,5071
|
1 Канадский доллар
|
1,2292
|
1 Кувейтский динар
|
5,5680
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3130
|
1 Катарский реал
|
0,4664
|
1 Киргизский сом
|
0,0195
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5153
|
1 Молдавский лей
|
0,1023
|
1 Норвежская крона
|
0,1711
|
100 Узбекских сумов
|
0,0138
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6015
|
1 Польский злотый
|
0,4712
|
1 Румынский лей
|
0,3951
|
1 Сербский динар
|
0,0171
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3252
|
1 Саудовский риал
|
0,4532
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3340
|
1 Турецкая лира
|
0,0411
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0411
|
1 Японская йена
|
1,1501
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9939
|
Золото (1 унция)
|
6364,6895
|
Серебро (1 унция)
|
74,6560
|
Платина (1 унция)
|
2407,1320
|
Палладиум (1 унция)
|
2006,5100