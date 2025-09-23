Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2025)

    Финансы
    • 23 сентября, 2025
    • 09:35
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.09.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6% - до 2,0054 маната, курс 100 рублей снизился на 0,4% - до 2,0300 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    2,0054

    1 Российский рубль

    2,0300

    1 Австралийский доллар

    1,1189

    1 Белорусский рубль

    0,5650

    1 Болгарский леви

    1,0251

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1219

    1 Чешская крона

    0,0827

    1 Китайский юань

    0,2390

    1 Датская крона

    0,2686

    1 Грузинский лари

    0,6250

    1 Гонконгский доллар

    0,2187

    1 Индийская рупия

    0,0192

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2959

    100 Иранских риалов

    0,0295

    1 Шведская крона

    0,1816

    1 Швейцарский франк

    2,1447

    1 Израильский шекель

    0,5071

    1 Канадский доллар

    1,2292

    1 Кувейтский динар

    5,5680

    100 Казахстанских тенге

    0,3130

    1 Катарский реал

    0,4664

    1 Киргизский сом

    0,0195

    100 Венгерских форинтов

    0,5153

    1 Молдавский лей

    0,1023

    1 Норвежская крона

    0,1711

    100 Узбекских сумов

    0,0138

    100 Пакистанских рупий

    0,6015

    1 Польский злотый

    0,4712

    1 Румынский лей

    0,3951

    1 Сербский динар

    0,0171

    1 Сингапурский доллар

    1,3252

    1 Саудовский риал

    0,4532

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3340

    1 Турецкая лира

    0,0411

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0411

    1 Японская йена

    1,1501

    1 Новозеландский доллар

    0,9939

    Золото (1 унция)

    6364,6895

    Серебро (1 унция)

    74,6560

    Платина (1 унция)

    2407,1320

    Палладиум (1 унция)

    2006,5100
    манат курс валюты Доллар США евро
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2025)
    CBA currency exchange rates (23.09.2025)

    Последние новости

    10:03

    Главы МИД Азербайджана и Армении встретились в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    10:00

    В Казахстане планируют собрать 24 млн тонн зерна

    АПК
    10:00
    Фото

    Стало известно, куда перенесут Дарнагюльский строительный рынок

    Бизнес
    09:59

    Иранской делегации запретили посещать бутики и оптовые магазины в Нью-Йорке

    Другие страны
    09:57

    Свыше 30 рейсов были перенаправлены из аэропорта Копенгагена из-за БПЛА

    Другие страны
    09:54

    Мурад Мурадов: В Армении проявляют интерес к созданию региональных платформ

    Внешняя политика
    09:48

    Азербайджанская нефть незначительно подешевела

    Энергетика
    09:47

    Конституционный комитет Жогорку Кенеша Кыргызстана одобрил самороспуск парламента

    В регионе
    09:45

    МЧС Азербайджана призвало водителей незамедлительно уступать дорогу спецтехнике

    Происшествия
    Лента новостей