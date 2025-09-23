İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2025)

    Maliyyə
    • 23 sentyabr, 2025
    • 09:16
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,0054 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,0300 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0054

    100 Rusiya rublu

    2,0300

    1 Avstraliya dolları

    1,1189

    1 Belarus rublu

    0,5650

    1 Bolqarıstan levi

    1,0251

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Korea vonu

    0,1219

    1 Çexiya kronu

    0,0827

    1 Çin yuanı

    0,2390

    1 Danimarka kronu

    0,2686

    1 Gürcü larisi

    0,6250

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0192

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2959

    10 000 İran rialı

    0,0295

    1 İsveç kronu

    0,1816

    1 İsveçrə frankı

    2,1447

    1 İsrail şekeli

    0,5071

    1 Kanada dolları

    1,2292

    1 Küveyt dinarı

    5,5680

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3130

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5153

    1 Moldova leyi

    0,1023

    1 Norveç kronu

    0,1711

    100 Özbək somu

    0,0138

    100 Pakistan rupisi

    0,6015

    1 Polşa zlotası

    0,4712

    1 Rumıniya leyi

    0,3951

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3252

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3340

    Türk lirəsi

    0,0411

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0411

    Yapon yeni

    1,1501

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9939

    Qızıl

    6364,6895

    Gümüş

    74,6560

    Platin

    2407,1320

    Palladium

    2006,5100
    məzənnə dollar manat
