Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.09.2025)
- 23 sentyabr, 2025
- 09:16
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,0054 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % azalaraq 2,0300 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0054
|
100 Rusiya rublu
|
2,0300
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1189
|
1 Belarus rublu
|
0,5650
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0251
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Korea vonu
|
0,1219
|
1 Çexiya kronu
|
0,0827
|
1 Çin yuanı
|
0,2390
|
1 Danimarka kronu
|
0,2686
|
1 Gürcü larisi
|
0,6250
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0192
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2959
|
10 000 İran rialı
|
0,0295
|
1 İsveç kronu
|
0,1816
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1447
|
1 İsrail şekeli
|
0,5071
|
1 Kanada dolları
|
1,2292
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5680
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3130
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5153
|
1 Moldova leyi
|
0,1023
|
1 Norveç kronu
|
0,1711
|
100 Özbək somu
|
0,0138
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6015
|
1 Polşa zlotası
|
0,4712
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3951
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3252
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3340
|
Türk lirəsi
|
0,0411
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0411
|
Yapon yeni
|
1,1501
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9939
|
Qızıl
|
6364,6895
|
Gümüş
|
74,6560
|
Platin
|
2407,1320
|
Palladium
|
2006,5100