Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2026)
- 23 января, 2026
- 09:13
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9977 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,5%, до 2,2470 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9977
|
100 российских рублей
|
2,2470
|
1 австралийский доллар
|
1,1645
|
1 белорусский рубль
|
0,5753
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1159
|
1 чешская крона
|
0,0823
|
1 китайский юань
|
0,2441
|
1 датская крона
|
0,2675
|
1 грузинский лари
|
0,6315
|
1 гонконгский доллар
|
0,2180
|
1 индийская рупия
|
0,0186
|
1 британский фунт
|
2,2947
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1888
|
1 швейцарский франк
|
2,1515
|
1 израильский шекель
|
0,5415
|
1 канадский доллар
|
1,2329
|
1 кувейтский динар
|
5,5331
|
100 казахстанских тенге
|
0,3356
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5230
|
1 молдавский лей
|
0,1004
|
1 норвежская крона
|
0,1726
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6072
|
1 польский злотый
|
0,4757
|
1 румынский лей
|
0,3923
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3293
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3230
|
1 Турецкая лира
|
0,0392
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0394
|
100 Японских йен
|
1,0723
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0051
|
Золото
|
8424,2565
|
Серебро
|
167,6670
|
Платина
|
4511,6385
|
Палладий
|
3248,8190