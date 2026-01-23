Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 09:13
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,5%, до 1,9977 маната, а курс 100 российских рублей - на 1,5%, до 2,2470 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9977

    100 российских рублей

    2,2470

    1 австралийский доллар

    1,1645

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1159

    1 чешская крона

    0,0823

    1 китайский юань

    0,2441

    1 датская крона

    0,2675

    1 грузинский лари

    0,6315

    1 гонконгский доллар

    0,2180

    1 индийская рупия

    0,0186

    1 британский фунт

    2,2947

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1888

    1 швейцарский франк

    2,1515

    1 израильский шекель

    0,5415

    1 канадский доллар

    1,2329

    1 кувейтский динар

    5,5331

    100 казахстанских тенге

    0,3356

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5230

    1 молдавский лей

    0,1004

    1 норвежская крона

    0,1726

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6072

    1 польский злотый

    0,4757

    1 румынский лей

    0,3923

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3293

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3230

    1 Турецкая лира

    0,0392

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0394

    100 Японских йен

    1,0723

    1 Новозеландский доллар

    1,0051

    Золото

    8424,2565

    Серебро

    167,6670

    Платина

    4511,6385

    Палладий

    3248,8190
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.01.2026)
    CBA currency exchange rates (23.01.2026)

