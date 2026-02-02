Багаи: В ближайшие дни Иран примет ответные меры в отношении ЕС

В ближайшие дни Иран примет ответные меры в отношении Евросоюза в связи с новыми санкциями, а также включением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, об этом в ходе брифинга заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, в связи с действиями ЕС МИД Ирана вызвал послов всех стран сообщества, аккредитованных в Тегеране.

"Вчера и сегодня все европейские государства-члены Евросоюза, имеющие посольства в Тегеране, были вызваны в Министерство иностранных дел, и протест Исламской Республики Иран был им передан в письменной форме, но это минимальная мера. На повестке дня стоит ряд мер, различные варианты были сформулированы и направлены в соответствующие органы принятия решений", - отметил он.